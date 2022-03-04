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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16004
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.22 - 21:50
#6856
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Цитата:
drakon:
Вот и вина, взял на - пробу. Буду, девушек - угощать..


везет.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24425
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.22 - 21:53
#6857
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Цитата:
alex_60:
размер того, размер другого.

Размер -с заду... :lol: ;-)
Как на фотках Марика... :oops: :-P
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24425
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.22 - 21:56
#6858
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Радикал.ру, уже начал - барахлить... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16004
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.22 - 22:01
#6859
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Цитата:
drakon:
Размер -с заду... Как на фотках Марика...


ну ты тут будешь решать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.22 - 22:10
#6860
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Цитата:
drakon:
Размер -с заду... Как на фотках Марика...

Когда надоедят - послать больше джевелинов в Украину - и сразу новеньких подселят :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24425
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.03.22 - 20:14
#6861
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Кто то интересовался, стоимостью бензина?

Вот сегодня, в 12.30 часов... :lol: :oops:
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