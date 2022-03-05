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≡ "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43695
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 18:42
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В цветочных магазинах областного центра заканчивают последние приготовления к Международному женскому дню, а многие уже начали предпраздничную торговлю. "НГ" обошла несколько цветочных магазинов и выяснила, какие цветы и по каким ценам приобретают мужчины.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 18:42
#1
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В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует) ниче дарить не надо, и цветы в цене не скачут :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8299
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 18:55
#2
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Цитата:
maxsaf:
В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует)

Теперь надо ждать статью от Алехандро о том, какой это ужасный праздник... какие не нужные и чрезмерные траты, какие лицемерные слова раз в году и тд и тп... ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 18:58
#3
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Цитата:
yudjin:
Теперь надо ждать статью от Алехандро о том, какой это ужасный праздник... какие не нужные и чрезмерные траты, какие лицемерные слова раз в году и тд и тп...

Да, точно, и я поддакивать ему буду в каментах :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
793
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:43
#4
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Подождите!
Ильяс еще не высказался.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2773
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:51
#5
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Цитата:
maxsaf:
что такой праздник существует)

Цитата:
yudjin:
какой это ужасный праздник...


Очевидно, женщины в Канаде в 19 веке не бастовали, не отстаивали свои права, не боролись за 8-ой рабочий день.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16004
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:56
#6
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Цветы.
сейчас все просто.
на днях пришли к сыну на ДР в его семье.
звонок- вот на ваше имя букет.
откуда?
от С и Н.
букет был заказан в Германии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16004
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:57
#7
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Цитата:
maxsaf:
В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует)


у индусов и пакистанцев видать не принято.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16004
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:59
#8
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Цитата:
electro:
Ильяс еще не высказался.


да, это очень важно.
предугадываю заголовок.
Вы никто потому что такое..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:05
#9
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Цитата:
alex_60:
у индусов и пакистанцев видать не принято.

Их не спрашивал)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24425
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 20:06
#10
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Цитата:
alex_60:
у индусов и пакистанцев видать не принято.

И у нас, не празднуют, такой праздник... :lol: ;-) :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:07
#11
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Цитата:
ACROS:
Очевидно, женщины в Канаде в 19 веке не бастовали, не отстаивали свои права

Так и остались бесправными :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:08
#12
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Цитата:
drakon:
И у нас, не празднуют, такой праздник..

Сирийцы или турки?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16004
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:19
#13
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Цитата:
drakon:
И у нас, не празднуют, такой праздник..


у вас 14 февраля...
праздник.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24425
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:36
#14
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Цитата:
alex_60:
у вас 14 февраля... праздник.

Выходных - нету. ни 8, ни 14,
и даже 1 декабря - нету... :lol: ;-)
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