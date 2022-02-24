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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 62 из 62«1...606162
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43695
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 17:14
#915
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Цитата:
alex_60:
так что гуляй лесом..


На личности не переходи, уже неоднократно в режим чтения переходил же. Перед паравозом не беги, последствия не предсказуемыми будут. Никто не знает, что будет после 12 марта текущего года.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 17:16
#916
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Цитата:
Kairat stayer:
паравозом


правильно - паровоз.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 17:21
#917
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Цитата:
alex_60:
правильно - паровоз.


Спасибо за подсказку! Не буду исправлять.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24421
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 17:51
#918
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Цитата:
Kairat stayer:
что будет после 12 марта текущего года.

А что за день - такой?
12 марта. Вроде - суббота... 8-) :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2410
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 17:53
#919
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 17:58
#920
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Цитата:
drakon:
А что за день - такой? 12 марта. Вроде - суббота...


В посте за № 912 видео ссылка на интервью с экономистом и предпринимателем РФ Д.Потапенко, там он все разъясняет.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:40
#921
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Цитата:
юля елиссева:

и что?
тетка балаболит ни о чем.
на то она и тетка.
по виду-= стерва.

[Исправлено: alex_60, 05.03.2022 - 18:47]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:41
#922
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Цитата:
Kairat stayer:
РФ Д.Потапенко,


Потапенко, или Патапенко.
биографию его давай.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:42
#923
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Цитата:
Kairat stayer:
В посте за № 912


зачем это?
давай я тебя к посту номер семь отошлю.
там тебе ответ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15585
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:44
#924
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Цитата:
Kairat stayer:
Никто не знает, что будет после 12 марта текущего года.

Да все как всегда будет. По крайней мере у меня. Я то точно знаю 8-)
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Страница 62 из 62«1...606162
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