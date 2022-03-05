Отправлено: - 11:54

Уже не ваш земляк:

Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него. Свято место пусто не бывает.

Цитата:Врать то не надо, с 26 февраля ветку Флуд не посещал.