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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 10:46
сейчас смотрел репортаж какого то
американского журналмста,
в деревню какую то он заехал.
говорит, как вам плохо, санкции.
в ответ услышал-а нам чем хуже тем лучше.
американского журналмста,
в деревню какую то он заехал.
говорит, как вам плохо, санкции.
в ответ услышал-а нам чем хуже тем лучше.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 11:53
Цитата:
Но им этого не понять!
alex_60:
Но им этого не понять!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 11:54
Цитата:
Врать то не надо, с 26 февраля ветку Флуд не посещал.
Уже не ваш земляк:
Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него. Свято место пусто не бывает.
Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него. Свято место пусто не бывает.
Врать то не надо, с 26 февраля ветку Флуд не посещал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 12:10
Цитата:
Точно свято место пусто не бывает. Посмотрел ветку, в последние дни в данной ветке поубежавщие мигранты макс, фотон или электрон и россияне янг с хулионом или жулионом. Ну, ещё Алекс с тобой болтается.
Уже не ваш земляк:
Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него. Свято место пусто не бывает.
Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него. Свято место пусто не бывает.
Точно свято место пусто не бывает. Посмотрел ветку, в последние дни в данной ветке поубежавщие мигранты макс, фотон или электрон и россияне янг с хулионом или жулионом. Ну, ещё Алекс с тобой болтается.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 12:14
Цитата:
Как отмечал Д.Потапенко (с 12 марта санкции ссудного дня или адские вступят в силу): американские горки - нас бахают, а мы крепчаем, бахают вверху - крепчаем, бахают внизу - крепчаем.
alex_60:
сейчас смотрел репортаж какого то американского журналмста, в деревню какую то он заехал. говорит, как вам плохо, санкции. в ответ услышал-а нам чем хуже тем лучше.
сейчас смотрел репортаж какого то американского журналмста, в деревню какую то он заехал. говорит, как вам плохо, санкции. в ответ услышал-а нам чем хуже тем лучше.
Как отмечал Д.Потапенко (с 12 марта санкции ссудного дня или адские вступят в силу): американские горки - нас бахают, а мы крепчаем, бахают вверху - крепчаем, бахают внизу - крепчаем.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 13:39
Цитата:
Это члены семьи, той самой - поубежавшие, если че. им памятники собираетесь ставить?
Kairat stayer:
поубежавщие мигранты макс, фотон или электрон
поубежавщие мигранты макс, фотон или электрон
Это члены семьи, той самой - поубежавшие, если че. им памятники собираетесь ставить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:01
Цитата:
Это из другой оперы. Если уже быть последовательным, то протон и нейтрон.
Kairat stayer:
фотон
фотон
Это из другой оперы. Если уже быть последовательным, то протон и нейтрон.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:08
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:24
Цитата:
Какая разница, лично против возведение памятников убежавшим.
maxsaf:
Это члены семьи, той самой - поубежавшие, если че. им памятники собираетесь ставить?
Это члены семьи, той самой - поубежавшие, если че. им памятники собираетесь ставить?
Какая разница, лично против возведение памятников убежавшим.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:26
Цитата:
Да, а какая разница. Сценка из фильма Брат2:
- Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный одно слово — румын.
- Так он же болгарин.
Да?! А какая разница.
elektron:
Это из другой оперы. Если уже быть последовательным, то протон и нейтрон.
Это из другой оперы. Если уже быть последовательным, то протон и нейтрон.
Да, а какая разница. Сценка из фильма Брат2:
- Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный одно слово — румын.
- Так он же болгарин.
Да?! А какая разница.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:40
Цитата:
Я бы ответил, но скажу - внимание - голосом Станиславского - НЕ ВЕРЮ.
Если вам какая разница, то чего по веткам бегаете и себя кругом цитируете. Остальным то уж точно - какая разница, где и когда вы себя процитировали.
Kairat stayer:
Да, а какая разница.
Да, а какая разница.
Я бы ответил, но скажу - внимание - голосом Станиславского - НЕ ВЕРЮ.
Если вам какая разница, то чего по веткам бегаете и себя кругом цитируете. Остальным то уж точно - какая разница, где и когда вы себя процитировали.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:44
Цитата:
Кто бы говорил. Не читайте пожалуйста, кто заставляет поубежавщих мигрантов то?
elektron:
Если вам какая разница, то чего по веткам бегаете и себя кругом цитируете.
Если вам какая разница, то чего по веткам бегаете и себя кругом цитируете.
Кто бы говорил. Не читайте пожалуйста, кто заставляет поубежавщих мигрантов то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:46
Цитата:
Ну так и не пишите, доморощенный вы наш. Кто заставляет?
Kairat stayer:
Не читайте пожалуйста, кто заставляет
Не читайте пожалуйста, кто заставляет
Ну так и не пишите, доморощенный вы наш. Кто заставляет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 18:28
Цитата:
Огромная. Я не убегал. Я потихоньку собирался, для простых смертных как я эмиграция - долгий и сложный процесс. А ваши принцессы просто выводят миллионы, и им тут же и жилье, и гражданство какое хочешь вот там действительно все бегом бегом делается))
Kairat stayer:
Какая разница,
Какая разница,
Огромная. Я не убегал. Я потихоньку собирался, для простых смертных как я эмиграция - долгий и сложный процесс. А ваши принцессы просто выводят миллионы, и им тут же и жилье, и гражданство какое хочешь вот там действительно все бегом бегом делается))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 18:43
похоже выставлять себя дурачками у некоторых хобби.
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