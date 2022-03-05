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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 10:46
#9856
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сейчас смотрел репортаж какого то
американского журналмста,
в деревню какую то он заехал.
говорит, как вам плохо, санкции.
в ответ услышал-а нам чем хуже тем лучше.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 11:53
#9857
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Цитата:
alex_60:

Но им этого не понять!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 11:54
#9858
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него. Свято место пусто не бывает.


Врать то не надо, с 26 февраля ветку Флуд не посещал.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 12:10
#9859
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него. Свято место пусто не бывает.


Точно свято место пусто не бывает. Посмотрел ветку, в последние дни в данной ветке поубежавщие мигранты макс, фотон или электрон и россияне янг с хулионом или жулионом. Ну, ещё Алекс с тобой болтается.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 12:14
#9860
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Цитата:
alex_60:
сейчас смотрел репортаж какого то американского журналмста, в деревню какую то он заехал. говорит, как вам плохо, санкции. в ответ услышал-а нам чем хуже тем лучше.


Как отмечал Д.Потапенко (с 12 марта санкции ссудного дня или адские вступят в силу): американские горки - нас бахают, а мы крепчаем, бахают вверху - крепчаем, бахают внизу - крепчаем.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 13:39
#9861
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Цитата:
Kairat stayer:
поубежавщие мигранты макс, фотон или электрон

Это члены семьи, той самой - поубежавшие, если че. ;-) :lol: им памятники собираетесь ставить?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:01
#9862
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Цитата:
Kairat stayer:
фотон

Это из другой оперы. :lol: Если уже быть последовательным, то протон и нейтрон. 8-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:08
#9863
Комментарий удален модератором.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:24
#9864
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Цитата:
maxsaf:
Это члены семьи, той самой - поубежавшие, если че. им памятники собираетесь ставить?


Какая разница, лично против возведение памятников убежавшим.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:26
#9865
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Цитата:
elektron:
Это из другой оперы. Если уже быть последовательным, то протон и нейтрон.


Да, а какая разница. Сценка из фильма Брат2:

- Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный одно слово — румын.
- Так он же болгарин.
Да?! А какая разница.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:40
#9866
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Цитата:
Kairat stayer:
Да, а какая разница.

Я бы ответил, но скажу - внимание - голосом Станиславского - НЕ ВЕРЮ. :lol:
Если вам какая разница, то чего по веткам бегаете и себя кругом цитируете. Остальным то уж точно - какая разница, где и когда вы себя процитировали. :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:44
#9867
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Цитата:
elektron:
Если вам какая разница, то чего по веткам бегаете и себя кругом цитируете.


Кто бы говорил. Не читайте пожалуйста, кто заставляет поубежавщих мигрантов то?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 14:46
#9868
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Цитата:
Kairat stayer:
Не читайте пожалуйста, кто заставляет

Ну так и не пишите, доморощенный вы наш. Кто заставляет? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 18:28
#9869
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Цитата:
Kairat stayer:
Какая разница,

Огромная. Я не убегал. Я потихоньку собирался, для простых смертных как я эмиграция - долгий и сложный процесс. А ваши принцессы просто выводят миллионы, и им тут же и жилье, и гражданство какое хочешь ;-) :lol: вот там действительно все бегом бегом делается))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 18:43
#9870
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похоже выставлять себя дурачками у некоторых хобби.
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