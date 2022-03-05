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Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43695
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
Эксперты высказались о ситуации на автомобильном рынке Казахстана на фоне последних геополитических событий в мире. Своим мнением поделились вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева и председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 758
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
Авто купить с 2021 г трудно, только богатые покупают
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 10:20
Машину новую не каждый день покупаешь можно и пережить,а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.
[Исправлено: Добринцофф, 05.03.2022 - 10:22]
[Исправлено: Добринцофф, 05.03.2022 - 10:22]
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 10:34
Цитата:
Добринцофф:С бананами думаю тоже переживем. А то дети смотрю раслабились, щас их не чем не удивишь. Если в моё детство мандарин это было волшебство на новый год, то современных детей если удивлять то только айфонами. )
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14983
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 11:08
Цитата:
Ничего себе. Я думал что у нас сейчас по 95 рублей - дорого. А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.
Добринцофф:
а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.
а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.
Ничего себе. Я думал что у нас сейчас по 95 рублей - дорого. А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 11:27
Цитата:
[Исправлено: Vit, 05.03.2022 - 10:29]
arman_kst:Нет не только о богатые. А и люди которые работают. Я могу себе позволить. Но не хочу. У меня уже было две автомобиля и я знаю как по карману бьёт их содержание.
[Исправлено: Vit, 05.03.2022 - 10:29]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1831
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 14:51
Цитата:
Любой двоечник, не заходя к гадалкам и не слушая экспертов в области экономики и финансов, легко может дать прогноз цен по любому товару.
NG.kz:
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Любой двоечник, не заходя к гадалкам и не слушая экспертов в области экономики и финансов, легко может дать прогноз цен по любому товару.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1006
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:09
Цитата:
50-100 тыс в год ремонт и обслуживание. Обычно редко больше полтинника.
Плюс бензин. Бензина, правда, много ест, 2 литра мотор.
Ауди-89, если что. Накатываем в год между 2 и 3 тысячи км.
Запчасти на разборках в основном.
Vit:
У меня уже было две автомобиля и я знаю как по карману бьёт их содержание.
У меня уже было две автомобиля и я знаю как по карману бьёт их содержание.
50-100 тыс в год ремонт и обслуживание. Обычно редко больше полтинника.
Плюс бензин. Бензина, правда, много ест, 2 литра мотор.
Ауди-89, если что. Накатываем в год между 2 и 3 тысячи км.
Запчасти на разборках в основном.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2763
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:32
Цитата:
До развала Союза, жили же как то без бананов, да и машина была: - не средством передвижения, а роскошью.
Ну, а если серьёзно: - плохо это всё: целые народы, страны страдают - раньше во всём был виноват Чубайс, теперь вот Путин - не всё он и его помощники предусмотрели, понадеялись на русское АВОСЬ: - а ведь это только первая неделя войны и санкции, что будет дальше ??
Добринцофф:
уже 940тнг/кг.
уже 940тнг/кг.
До развала Союза, жили же как то без бананов, да и машина была: - не средством передвижения, а роскошью.
Ну, а если серьёзно: - плохо это всё: целые народы, страны страдают - раньше во всём был виноват Чубайс, теперь вот Путин - не всё он и его помощники предусмотрели, понадеялись на русское АВОСЬ: - а ведь это только первая неделя войны и санкции, что будет дальше ??
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15991
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:46
Цитата:
денацификация и демилитаризация,
принуждение к миру во имя
будущего без глобальной войны.
ACROS:
что будет дальше ??
что будет дальше ??
денацификация и демилитаризация,
принуждение к миру во имя
будущего без глобальной войны.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15991
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:47
бананы блин, трава.
о чем речь то?
о чем речь то?
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 18:12
Цитата:
Раз в год я бананы даже в СССР видел,в Москве,когда к бабушке в Барановичи в гости ездил,правда продавались они исключительно зелёные,но по тем временам и такие за счастье были.
ACROS:
До развала Союза, жили же как то без бананов
До развала Союза, жили же как то без бананов
Раз в год я бананы даже в СССР видел,в Москве,когда к бабушке в Барановичи в гости ездил,правда продавались они исключительно зелёные,но по тем временам и такие за счастье были.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15585
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 18:39
Цитата:
У нас круглый год одна цена
Цитата:
У меня 2 машины, на своей накатываю 15000 только если на работу ездить, а так по 30 000 бывало. Движок 3.5 v6, насчет расхода не парюсь вообще. Большинство на 5.7 движках катается
Victor Yang:
А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.
А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.
У нас круглый год одна цена
Цитата:
serg kost:
Бензина, правда, много ест, 2 литра мотор. Ауди-89, если что. Накатываем в год между 2 и 3 тысячи км.
Бензина, правда, много ест, 2 литра мотор. Ауди-89, если что. Накатываем в год между 2 и 3 тысячи км.
У меня 2 машины, на своей накатываю 15000 только если на работу ездить, а так по 30 000 бывало. Движок 3.5 v6, насчет расхода не парюсь вообще. Большинство на 5.7 движках катается
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