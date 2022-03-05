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≡ Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43695
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
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Эксперты высказались о ситуации на автомобильном рынке Казахстана на фоне последних геополитических событий в мире. Своим мнением поделились вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева и председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
758
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
#1
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Авто купить с 2021 г трудно, только богатые покупают
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8509
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 10:20
#2
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Машину новую не каждый день покупаешь можно и пережить,а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.


[Исправлено: Добринцофф, 05.03.2022 - 10:22]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10918
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 10:34
#3
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Цитата:
Добринцофф:
С бананами думаю тоже переживем. А то дети смотрю раслабились, щас их не чем не удивишь. Если в моё детство мандарин это было волшебство на новый год, то современных детей если удивлять то только айфонами. )
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14983
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 11:08
#4
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Цитата:
Добринцофф:
а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.

Ничего себе. Я думал что у нас сейчас по 95 рублей - дорого. А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10918
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 11:27
#5
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Цитата:
arman_kst:
Нет не только о богатые. А и люди которые работают. Я могу себе позволить. Но не хочу. У меня уже было две автомобиля и я знаю как по карману бьёт их содержание.

[Исправлено: Vit, 05.03.2022 - 10:29]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1831
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 14:51
#6
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Цитата:
NG.kz:
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов

Любой двоечник, не заходя к гадалкам и не слушая экспертов в области экономики и финансов, легко может дать прогноз цен по любому товару.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1006
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:09
#7
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Цитата:
Vit:
У меня уже было две автомобиля и я знаю как по карману бьёт их содержание.

50-100 тыс в год ремонт и обслуживание. Обычно редко больше полтинника.
Плюс бензин. Бензина, правда, много ест, 2 литра мотор.
Ауди-89, если что. Накатываем в год между 2 и 3 тысячи км.
Запчасти на разборках в основном.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2763
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:32
#8
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Цитата:
Добринцофф:
уже 940тнг/кг.


До развала Союза, жили же как то без бананов, да и машина была: - не средством передвижения, а роскошью.
Ну, а если серьёзно: - плохо это всё: целые народы, страны страдают - раньше во всём был виноват Чубайс, теперь вот Путин - не всё он и его помощники предусмотрели, понадеялись на русское АВОСЬ: - а ведь это только первая неделя войны и санкции, что будет дальше ??
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:46
#9
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Цитата:
ACROS:
что будет дальше ??


денацификация и демилитаризация,
принуждение к миру во имя
будущего без глобальной войны.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15991
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 16:47
#10
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бананы блин, трава.
о чем речь то?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8509
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 18:12
#11
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Цитата:
ACROS:
До развала Союза, жили же как то без бананов

Раз в год я бананы даже в СССР видел,в Москве,когда к бабушке в Барановичи в гости ездил,правда продавались они исключительно зелёные,но по тем временам и такие за счастье были.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15585
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 18:39
#12
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Цитата:
Victor Yang:
А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.

У нас круглый год одна цена

Цитата:
serg kost:
Бензина, правда, много ест, 2 литра мотор. Ауди-89, если что. Накатываем в год между 2 и 3 тысячи км.

У меня 2 машины, на своей накатываю 15000 только если на работу ездить, а так по 30 000 бывало. Движок 3.5 v6, насчет расхода не парюсь вообще. Большинство на 5.7 движках катается :lol:
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