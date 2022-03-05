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≡ 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43694
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
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Вера ВЯТКИНА проработала а Наримановском рынке 11 лет. Начала оформлять документы для выхода на пенсию и обнаружила, что может остаться без части своих накоплений. По словам женщины, с такой же проблемой столкнутся многие ее знакомые.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
47
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
#1
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Совсем обезумели. Какие доказательства?! Все предприниматели по упрощенке так платили. Пусть налоговики разбираются с пенсионным фондом.Этого заместителя директора филиала надо отправить на аттестацию по знанию законодательства РК, в частности Налогового кодекса.

[Исправлено: ТаРо, 05.03.2022 - 15:33]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5125
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 15:49
#2
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Приятель мой всю жизнь торговал на рынке, патент покупал, в итоге пенсию начислили всего 37 тысяч, человек с горя ушел в запой уже две недели, не знаю чем закончится
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2763
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 15:57
#3
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Государство играет НЕЧЕСТНО: - я точно знаю, что налоговики и предлагали ПЛАТИТЬ поквартально как и за пенсионку так и соц.платежи, согласно 910 декларации, точно так же как и фермера платили РАЗ в год, согласно декларации о ЕЗН.

Очевидно ГОСУДАРСТВО НЕ ХОЧЕТ платит своим будущим пенсионерам НОРМАЛЬНУЮ пенсию, а это в основном все ТРУДЯГИ - выходцы из СССР, не знавшие, в основном- что такое тунеядец, в отличие от нынешних трудяг, и поэтому ЗАДНИМ числом обьявили о незачтения годового стажа, если ты пропустил хотя бы один месяц уплаты пенсионки..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15973
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 16:05
#4
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эту тему на уровне парламента поднимали лет пять назад.
но она заглохла.
то что брали патент на год, и платеж в ПФ проходил одним месяцем, декабрем обычно.
и остальные 11 месяцев как бы человек не работал.
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