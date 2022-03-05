Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...

Отправлено: - 15:57

Государство играет НЕЧЕСТНО: - я точно знаю, что налоговики и предлагали ПЛАТИТЬ поквартально как и за пенсионку так и соц.платежи, согласно 910 декларации, точно так же как и фермера платили РАЗ в год, согласно декларации о ЕЗН.



Очевидно ГОСУДАРСТВО НЕ ХОЧЕТ платит своим будущим пенсионерам НОРМАЛЬНУЮ пенсию, а это в основном все ТРУДЯГИ - выходцы из СССР, не знавшие, в основном- что такое тунеядец, в отличие от нынешних трудяг, и поэтому ЗАДНИМ числом обьявили о незачтения годового стажа, если ты пропустил хотя бы один месяц уплаты пенсионки..