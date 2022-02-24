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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 60 из 60«1...585960
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43694
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2783
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:25
#885
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Цитата:
elektron:
И прекратите ёрничать. Ей богу как ребёнок. Я вас пока даже бегунком не называл.


Слово бегунок, не считаю для себя оскорбительным. Занимаюсь спортом, отношусь совершенно спокойно. Тем более ник Кайрат стайер - Кайрат имя, стайер - бегун на длинные дистанции.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8824
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:26
#886
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Цитата:
Kairat stayer:
Не похоже на анекдот или сказку.

это и не анекдот. Анекдот ниже был приведёнЦитата:
Kairat stayer:
Как в анекдоте: Самые богатые люди, это автомобилисты, курящие и пьющие... Сколько не повышай цены, будут ездить, курить и выпивать Подробнее здесь:

А без разницы и "мне как потребителю разница не большая" - вещи разные. :lol:

[Исправлено: elektron, 05.03.2022 - 10:27]
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2783
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
#887
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Цитата:
elektron:
А без разницы и "мне как потребителю разница не большая" - вещи разные.


Сколько сейчас стоит 1 литр бензина?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8824
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:30
#888
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Цитата:
Kairat stayer:
Сколько сейчас стоит 1 литр бензина?

А вы зачем интересуетесь? Продать хотите? :lol: Не знаю точно, вот только по новостям промелькнуло, что то около 2 евриков было.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2783
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:32
#889
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Цитата:
elektron:
А вы зачем интересуетесь?


Выше же отмечал, что переживаю, 2 евро значит.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1628
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:37
#890
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Цитата:
elektron:
И прекратите ёрничать. Ей богу как ребёнок. Я вас пока даже бегунком не называл.

"Дедушка старый, ему всё равно!"
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8824
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:40
#891
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Цитата:
Kairat stayer:
2 евро значит.

Ну вот опять :lol: Около двух евро, не = 2 евро, хотя без разницы же. :lol:
У нас в Штутгарте 1.95. как там в Гамбурге, это Дракона спрашивать нужно.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1628
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:41
#892
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Цитата:
Kairat stayer:

Ты бы переживал за Казахстан лучше! Там у вас 20 тысяч террористов где-то бродят недобитые.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1628
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:48
#893
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Я смотрю, тут некоторым прямо бальзам на сердце, если в России какие-то проблемы появляются. "У соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно!" До седых волос дожили, а ума так и не нажили.И до них не доходит, и, думаю, в силу возраста, не дойдёт, что Россия - это что-то непонятное. С чем нужно считаться.Как показывает история, пусть бывают такие моменты, что кажется всё, кончилась Россия! Но нет!Даже через поражения Россия всегда выигрывала, всегда восставала из пепла.
Помните это те, кто сейчас поливает её грязью, кто радуется её проблемам.И не забывайте о том, что Россия запоминает всех тех, кто был против неё. Она может простить, но забыть - никогда!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15972
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 16:01
#894
Комментарий удален модератором.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2783
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 16:43
#895
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
И не забывайте о том, что Россия запоминает всех тех, кто был против неё.


Опять гопничество, за всю Россию не говори, почти весь мир против войны, осудила агрессивные действия.
Профайл
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