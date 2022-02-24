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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43694
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:25
Цитата:
Слово бегунок, не считаю для себя оскорбительным. Занимаюсь спортом, отношусь совершенно спокойно. Тем более ник Кайрат стайер - Кайрат имя, стайер - бегун на длинные дистанции.
elektron:
И прекратите ёрничать. Ей богу как ребёнок. Я вас пока даже бегунком не называл.
И прекратите ёрничать. Ей богу как ребёнок. Я вас пока даже бегунком не называл.
Слово бегунок, не считаю для себя оскорбительным. Занимаюсь спортом, отношусь совершенно спокойно. Тем более ник Кайрат стайер - Кайрат имя, стайер - бегун на длинные дистанции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8824
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:26
Цитата:
это и не анекдот. Анекдот ниже был приведёнЦитата:
А без разницы и "мне как потребителю разница не большая" - вещи разные.
[Исправлено: elektron, 05.03.2022 - 10:27]
Kairat stayer:
Не похоже на анекдот или сказку.
Не похоже на анекдот или сказку.
это и не анекдот. Анекдот ниже был приведёнЦитата:
Kairat stayer:
Как в анекдоте: Самые богатые люди, это автомобилисты, курящие и пьющие... Сколько не повышай цены, будут ездить, курить и выпивать Подробнее здесь:
Как в анекдоте: Самые богатые люди, это автомобилисты, курящие и пьющие... Сколько не повышай цены, будут ездить, курить и выпивать Подробнее здесь:
А без разницы и "мне как потребителю разница не большая" - вещи разные.
[Исправлено: elektron, 05.03.2022 - 10:27]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
Цитата:
Сколько сейчас стоит 1 литр бензина?
elektron:
А без разницы и "мне как потребителю разница не большая" - вещи разные.
А без разницы и "мне как потребителю разница не большая" - вещи разные.
Сколько сейчас стоит 1 литр бензина?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8824
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:30
Цитата:
А вы зачем интересуетесь? Продать хотите? Не знаю точно, вот только по новостям промелькнуло, что то около 2 евриков было.
Kairat stayer:
Сколько сейчас стоит 1 литр бензина?
Сколько сейчас стоит 1 литр бензина?
А вы зачем интересуетесь? Продать хотите? Не знаю точно, вот только по новостям промелькнуло, что то около 2 евриков было.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:32
Цитата:
Выше же отмечал, что переживаю, 2 евро значит.
elektron:
А вы зачем интересуетесь?
А вы зачем интересуетесь?
Выше же отмечал, что переживаю, 2 евро значит.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:37
Цитата:
"Дедушка старый, ему всё равно!"
elektron:
И прекратите ёрничать. Ей богу как ребёнок. Я вас пока даже бегунком не называл.
И прекратите ёрничать. Ей богу как ребёнок. Я вас пока даже бегунком не называл.
"Дедушка старый, ему всё равно!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8824
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:40
Цитата:
Ну вот опять Около двух евро, не = 2 евро, хотя без разницы же.
У нас в Штутгарте 1.95. как там в Гамбурге, это Дракона спрашивать нужно.
Kairat stayer:
2 евро значит.
2 евро значит.
Ну вот опять Около двух евро, не = 2 евро, хотя без разницы же.
У нас в Штутгарте 1.95. как там в Гамбурге, это Дракона спрашивать нужно.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:41
Цитата:
Ты бы переживал за Казахстан лучше! Там у вас 20 тысяч террористов где-то бродят недобитые.
Kairat stayer:
Ты бы переживал за Казахстан лучше! Там у вас 20 тысяч террористов где-то бродят недобитые.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 15:48
Я смотрю, тут некоторым прямо бальзам на сердце, если в России какие-то проблемы появляются. "У соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно!" До седых волос дожили, а ума так и не нажили.И до них не доходит, и, думаю, в силу возраста, не дойдёт, что Россия - это что-то непонятное. С чем нужно считаться.Как показывает история, пусть бывают такие моменты, что кажется всё, кончилась Россия! Но нет!Даже через поражения Россия всегда выигрывала, всегда восставала из пепла.
Помните это те, кто сейчас поливает её грязью, кто радуется её проблемам.И не забывайте о том, что Россия запоминает всех тех, кто был против неё. Она может простить, но забыть - никогда!
Помните это те, кто сейчас поливает её грязью, кто радуется её проблемам.И не забывайте о том, что Россия запоминает всех тех, кто был против неё. Она может простить, но забыть - никогда!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15972
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 16:01
Комментарий удален модератором.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 16:43
Цитата:
Опять гопничество, за всю Россию не говори, почти весь мир против войны, осудила агрессивные действия.
Уже не ваш земляк:
И не забывайте о том, что Россия запоминает всех тех, кто был против неё.
И не забывайте о том, что Россия запоминает всех тех, кто был против неё.
Опять гопничество, за всю Россию не говори, почти весь мир против войны, осудила агрессивные действия.
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