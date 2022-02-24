Отправлено: - 15:25

elektron:

И прекратите ёрничать. Ей богу как ребёнок. Я вас пока даже бегунком не называл.

Цитата:Слово бегунок, не считаю для себя оскорбительным. Занимаюсь спортом, отношусь совершенно спокойно. Тем более ник Кайрат стайер - Кайрат имя, стайер - бегун на длинные дистанции.