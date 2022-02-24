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ACROS:

И что россияне глупее китайцев: - те вообще не парились насчёт этого НИКОГДА: - покупали один экземпляр оригинала, полностью до винтика разбирали его; делали копии деталей, собирали опытный образец, меняли что то несущественное в облике и дизайне, вместо "АДИДАС", писали "АБИДАС", ставили на конвейер и вперёд: - теперь это ВТОРАЯ экономика мира, а местами и первая.

Цитата:Речь не идёт кто глупее или умнее. Ниже по ссылке со слов российского предпринимателя и экономиста Дмитрия Потапенко не будет никаких рывков, толчков и прорывов. Конечно его мнение, в реалиях посмотрим как сложится.Основные моменты:Д.Потапенко отмечает, что большие активы в валюте заморожены, действительно так, с его слов нужно было их переложить перед спецоперацией, а не держать за рубежом, соответственно ранее открыть производства.С его слов 9 марта заработают биржи в Москве, Питере, якобы рубль в настоящее время поддерживают интервенциями валют, далее возможно отпустят в свободном плавании. Сейчас доллар за 120 рублей, наверняка совершенно другие курсовые колебания будут и в сторону повышения.На днях отмечали про производство со слов Д.Потапенко тот-же УАЗ импортирует коробки передач, сцепление, электронику, последние идут блоками. Если даже заняться импортозамещением, потребуется время. ВАЗ приостановили работу на 4 дня, связано с комплектующими, в том числе электроникой. В том году из-за нехватки чипов неоднократно приостанавливали производство.Далее, многие крупные инвесторы уходят из рынка РФ, перечислять нет смысла, люди которые там работали останутся без работы. Что им могут предложить, это квалифицированные специалисты по разным направлениям. Со слов Д.Патапенко санкций заработают с 12 марта.Интервью Д.Патапенко закончил на оптимистической ноте, типа будет как в американских горках, нас бахнут когда поднимемся вверх, а когда опустимся вниз опять бахнут и.т.д.Подробнее здесь (1 час 14 минут):