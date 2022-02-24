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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 58 из 58«1...565758
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43693
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24420
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 21:48
#855
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Цитата:
alex_60:
газ 2400 в Европе.

Чёт холодно, стало... :lol: :-) :-P
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15967
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:02
#856
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вот пишут.
//По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики,
Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения
«Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию./
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8815
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:07
#857
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Цитата:
alex_60:
Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию./

у с такой поддержкой теперь можно. Раньше то их Ахметовы да Коломойские всякие контролировали. Скоро и им кирдык.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1005
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:29
#858
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Цитата:
elektron: Чуть ли не взрыв АЭС в Запорожье.

Сначала ВС РФ взяли станцию под полный контроль.
Через некоторое время какие-то диверсанты обстреляли российских военных из административного здания напротив станции.
Затем они это здание подожгли.
Вот и всё.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1005
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:55
#859
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Цитата:
alex_60:
По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.


Айдару тоже прилетело:
Министерство обороны РФ показало видеосъемку уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона "Айдар", запрещенного на территории РФ. Командный пункт был поражен расчетом беспилотного летательного аппарата "Иноходец" ВКС России в Донецкой народной республике. Как можно увидеть, объект был поражен с ювелирной точностью управляемым авиационным боеприпасом.

[Исправлено: serg kost, 04.03.2022 - 22:59]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1005
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 00:04
#860
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Цитата:
Съемочная группа американского ABC News побывала в Подмосковье, журналист обсудил с местными жителями текущую ситуацию в мире и был удивлен. - Они убеждены, что Россия сейчас ведет на Украине что-то типа Великой Отечественной войны. Это первое. А второе... и они донесли это до меня предельно четко... они в общем-то не против последствий. И более того – приветствуют их. Я спросил, неужели их не беспокоит, что Россию отрубят вообще от всего и что вернутся те времена, когда их страна не имела связи с внешним миром… Но нет, это их не беспокоит. Напротив. Они этому даже рады.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2769
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 09:49
#861
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Цитата:
ACROS:
И что россияне глупее китайцев: - те вообще не парились насчёт этого НИКОГДА: - покупали один экземпляр оригинала, полностью до винтика разбирали его; делали копии деталей, собирали опытный образец, меняли что то несущественное в облике и дизайне, вместо "АДИДАС", писали "АБИДАС", ставили на конвейер и вперёд: - теперь это ВТОРАЯ экономика мира, а местами и первая.


Речь не идёт кто глупее или умнее. Ниже по ссылке со слов российского предпринимателя и экономиста Дмитрия Потапенко не будет никаких рывков, толчков и прорывов. Конечно его мнение, в реалиях посмотрим как сложится.

Основные моменты:

Д.Потапенко отмечает, что большие активы в валюте заморожены, действительно так, с его слов нужно было их переложить перед спецоперацией, а не держать за рубежом, соответственно ранее открыть производства.

С его слов 9 марта заработают биржи в Москве, Питере, якобы рубль в настоящее время поддерживают интервенциями валют, далее возможно отпустят в свободном плавании. Сейчас доллар за 120 рублей, наверняка совершенно другие курсовые колебания будут и в сторону повышения.

На днях отмечали про производство со слов Д.Потапенко тот-же УАЗ импортирует коробки передач, сцепление, электронику, последние идут блоками. Если даже заняться импортозамещением, потребуется время. ВАЗ приостановили работу на 4 дня, связано с комплектующими, в том числе электроникой. В том году из-за нехватки чипов неоднократно приостанавливали производство.

Далее, многие крупные инвесторы уходят из рынка РФ, перечислять нет смысла, люди которые там работали останутся без работы. Что им могут предложить, это квалифицированные специалисты по разным направлениям. Со слов Д.Патапенко санкций заработают с 12 марта.

Интервью Д.Патапенко закончил на оптимистической ноте, типа будет как в американских горках, нас бахнут когда поднимемся вверх, а когда опустимся вниз опять бахнут и.т.д.

Подробнее здесь (1 час 14 минут):
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1624
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 11:51
#862
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Цитата:
Kairat stayer:

Открою тебе секрет, Пан Спортсмен - в связи с нехваткой чипов останавливалось производство во всём мире. Не благодари!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1624
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 11:59
#863
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К написанному выше.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
761
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 12:33
#864
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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор: В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так что, я считаю, в течение десяти дней все будет закончено. Но вопрос в том, что Зеленский будет делать. Россия довольно четко сказала, что ей нужна нейтральная Украина. Это могло бы закончиться уже несколько дней назад, если бы он это принял – они остались бы у границ. Восточная часть Украины – в руках России, но, опять же, они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска. [Звучит так, будто вы не одобряете позицию Зеленского] Я думаю, Зеленский – марионетка. Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску. Большинство того, что сообщается с Украины, в течение суток-двух оказывается ложью: сообщение о взятии аэродромов – это нонсенс, этого не было. [Он не герой? Он стоит за себя и его людей] Но, я не вижу в нем ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать – примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину. Это не плохо! Нейтральная Украина – это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого, откровенно, хотят обе страны. Но, я думаю, ему велели подождать, что трагично для людей, которым приходится это проживать.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1624
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 12:49
#865
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Цитата:
Kairat stayer:

Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
761
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 13:58
#866
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История повторяется. Снова Россия освобождает Украину от фашистов
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
761
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 14:28
#867
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Боевики "Азова" привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале до 200 человек, в том числе дети
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2769
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 14:34
#868
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Цитата:
Уже не ваш земляк:


Это в Японии заводы кратковременно остановлены были, выше за ВАЗ и УАЗ речь.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2769
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 14:38
#869
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Открою тебе секрет, Пан Спортсмен - в связи с нехваткой чипов останавливалось производство во всём мире. Не благодари!


Допустим, в прошлом году.

Цитата:
Kairat stayer:
ВАЗ приостановили работу на 4 дня, связано с комплектующими, в том числе электроникой.


В настоящее время, тоже на 4 дня приостановили работу, из-за отсутствие комплектующих и электроники.
Профайл
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