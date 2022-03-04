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≡ Шесть кабанов застрелили браконьеры в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43693
Шесть кабанов застрелили браконьеры в Костанайской области
Отправлено: 04.03.22 - 13:37
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2 марта на пульт "102" поступило сообщение от егеря, что на территории Наурзумского заповедника слышны звуки выстрелов. В ходе рейда участковый инспектор Нурумжан Кадыржанов в поселке Буревестник ночью увидел снегоход и двоих мужчин. При виде полицейского они пытались скрыться.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2409
Re: Шесть кабанов застрелили браконьеры в Костанайской области
Отправлено: 04.03.22 - 13:37
#1
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Всегда интересовал вопрос, куда потом идет мясо застреленных браконьерами животных?
Хотелось бы знать, в чьих желудках будет утилизировано мясо и сало подстреленных свинок?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
758
Re: Шесть кабанов застрелили браконьеры в Костанайской области
Отправлено: 04.03.22 - 15:35
#2
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Надо приравнять убийство животных ради забавы - к убийству человека
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
704
Re: Шесть кабанов застрелили браконьеры в Костанайской области
Отправлено: 04.03.22 - 22:26
#3
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Цитата:
а также ножи и девять единиц оружия.

Источник:


А для чего столько оружия для двоих? Или же семеро сумели всё таки скрыться?
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1456
Re: Шесть кабанов застрелили браконьеры в Костанайской области
Отправлено: 05.03.22 - 12:51
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Всегда интересовал вопрос, куда потом идет мясо застреленных браконьерами животных?

с такими ценами скоро все станем браконьерами!!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15581
Шесть кабанов застрелили браконьеры в Костанайской области
Отправлено: 05.03.22 - 13:32
#5
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Цитата:
azlk:
с такими ценами скоро все станем браконьерами!!!!

ну это наврятли. Опоздали вы )
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