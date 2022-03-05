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≡ Фармацевтический рынок Казахстана серьезно зависит от импорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43693
Фармацевтический рынок Казахстана серьезно зависит от импорта
Отправлено: 05.03.22 - 12:53
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Фармацевтический рынок Казахстана серьезно зависит от импорта. При этом наши ключевые поставщики медикаментов среди стран СНГ - Россия, Украина и Беларусь. На Россию в прошлом году пришлось более трети объема импорта лекарств в Казахстан.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1456
Re: Фармацевтический рынок Казахстана серьезно зависит от...
Отправлено: 05.03.22 - 12:53
#1
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Да, ну не верю. лучше напишете статью о том, какая сфера Казахстана не зависит от импорта, или при поиске такой не нашлось? Все привозное.
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