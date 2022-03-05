Отправлено: - 11:08

Добринцофф:

а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.

Цитата:Ничего себе. Я думал что у нас сейчас по 95 рублей - дорого. А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.