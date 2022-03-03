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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.03.22 - 12:13
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.03.22 - 14:52
Странно вроде просто отвечал на вопросы...
Макс вы кем на западе представляетесь сейчас? Очень интересно))
Макс вы кем на западе представляетесь сейчас? Очень интересно))
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2842
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.03.22 - 15:15
Так всё-же война, оккупация или спецоперация?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 00:09
Перепись русофобов проведена.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 12:17
Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него.
Свято место пусто не бывает.
Свято место пусто не бывает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 12:37
Цитата:
Абайка, мое предложение купить вашу хату за 600$ все еще в силе.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар вырос по отношению к тенге, передает Azattyq Rýhy.
По итогам утренних торгов на бирже средневзвешенный курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.
По итогам утренних торгов на бирже средневзвешенный курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.
Абайка, мое предложение купить вашу хату за 600$ все еще в силе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 12:38
Цитата:
Забыли? Я ж говорил пару раз. Точно не казахом))
abaika95:
Макс вы кем на западе представляетесь сейчас? Очень интересно))
Макс вы кем на западе представляетесь сейчас? Очень интересно))
Забыли? Я ж говорил пару раз. Точно не казахом))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:33
Цитата:
Вплотную к психологической отметке
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 5 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В субботу курс доллара будет равен 499,20 тенге. Отметим, что официальный курс американской валюты на 4 марта составляет 492,28 тенге.
В субботу курс доллара будет равен 499,20 тенге. Отметим, что официальный курс американской валюты на 4 марта составляет 492,28 тенге.
Вплотную к психологической отметке
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:37
Цитата:
Эта писец
Американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает Tengrinews.kz.
Эта писец
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:46
Цитата:
И какие прогнозы, при преодолении психологической отметки? Желательно и север и юг как бы обозначить.
maxsaf:
Вплотную к психологической отметке
Вплотную к психологической отметке
И какие прогнозы, при преодолении психологической отметки? Желательно и север и юг как бы обозначить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:48
Цитата:
Обычно после этого наступает "пофиг"))
elektron:
И какие прогнозы, при преодолении психологической отметки?
И какие прогнозы, при преодолении психологической отметки?
Обычно после этого наступает "пофиг"))
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 14983
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 00:09
Цитата:
Не всегда. Если объективные факторы будут сильнее - пойдет и дальше. Да и относится это к тем валютным а=парам, которые хорошо известны среди спекулянтов, а тенге/доллар - не сильно распространенная паа среди спекулянтов.
maxsaf:
Обычно после этого наступает "пофиг"))
Обычно после этого наступает "пофиг"))
Не всегда. Если объективные факторы будут сильнее - пойдет и дальше. Да и относится это к тем валютным а=парам, которые хорошо известны среди спекулянтов, а тенге/доллар - не сильно распространенная паа среди спекулянтов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 00:11
Цитата:
Пусть идёт. Пофиг))
Victor Yang:
Не всегда. Если объективные факторы будут сильнее - пойдет и дальше
Не всегда. Если объективные факторы будут сильнее - пойдет и дальше
Пусть идёт. Пофиг))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 00:41
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 10:43
время блинов.
завтра последний день.
мне нравятся с маслом растопленным.
завтра последний день.
мне нравятся с маслом растопленным.
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