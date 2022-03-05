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≡ Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43691
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
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Эксперты высказались о ситуации на автомобильном рынке Казахстана на фоне последних геополитических событий в мире. Своим мнением поделились вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева и председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
758
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
#1
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Авто купить с 2021 г трудно, только богатые покупают
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8508
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 10:20
#2
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Машину новую не каждый день покупаешь можно и пережить,а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.


[Исправлено: Добринцофф, 05.03.2022 - 10:22]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10918
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 10:34
#3
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Цитата:
Добринцофф:
С бананами думаю тоже переживем. А то дети смотрю раслабились, щас их не чем не удивишь. Если в моё детство мандарин это было волшебство на новый год, то современных детей если удивлять то только айфонами. )
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14983
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 11:08
#4
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Цитата:
Добринцофф:
а вот что будет с бананами,ведь на сегодня цена уже 940тнг/кг.

Ничего себе. Я думал что у нас сейчас по 95 рублей - дорого. А вообще бананы - сезонный продукт - то дешевеют, то дорожают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10918
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 11:27
#5
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Цитата:
arman_kst:
Нет не только о богатые. А и люди которые работают. Я могу себе позволить. Но не хочу. У меня уже было две автомобиля и я знаю как по карману бьёт их содержание.

[Исправлено: Vit, 05.03.2022 - 10:29]
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