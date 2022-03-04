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Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43691
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 10:30
В Костанае врачи, приглашённые из других регионов, чувствуют себя обманутыми. Востребованных узких специалистов позвали на работу в городскую больницу, обещая выдать жильё. Они не получили обещанное жильё.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2409
Re: Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 10:30
это на миллионные зарплаты заграничных ногомячеров деньги в бюджете есть. на врачей денег нет.
Re: Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 11:50
Тут надо делать как делают многие в Кустанае - до обеда в гор.больнице, после обеда - частная практика.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.19
- Сообщений:
- 30
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 23:40
Бесспорно. Только так и выживает современный врач! Только платно к ним никто не пойдёт. У них нет имени, и достаточно прокаченного скилла! Зачем мне к ним идти за деньги, когда тут есть намного опытнее и образованнее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12152
Re: Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 23:57
А когда приезжие чинуши приезжают чинушманить и очурбанивать город им сразу жильё на блюдечке. Живите. Пользуйтесь. Пилите этот город.
Кто теперь приедет из специалистов?
Можно ли было больший вред нанести городу и чем нибудь ещё больше нагадить жителям?
Кто теперь приедет из специалистов?
Можно ли было больший вред нанести городу и чем нибудь ещё больше нагадить жителям?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8814
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 00:01
Цитата:
Ну не знаю правильно ли это. Нашим врачам например и одной ставки хватает. Что то не так в здравоохранении КЗ, если врачи "разрываться" должны.
ПС - да и не только хватает, им просто некогда ещё где то подрабатывать.
[Исправлено: elektron, 04.03.2022 - 19:04]
Victor Yang:
Тут надо делать как делают многие в Кустанае - до обеда в гор.больнице, после обеда - частная практика.
Тут надо делать как делают многие в Кустанае - до обеда в гор.больнице, после обеда - частная практика.
Ну не знаю правильно ли это. Нашим врачам например и одной ставки хватает. Что то не так в здравоохранении КЗ, если врачи "разрываться" должны.
ПС - да и не только хватает, им просто некогда ещё где то подрабатывать.
[Исправлено: elektron, 04.03.2022 - 19:04]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15578
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 00:13
Цитата:
А куда врачи делись? Куат распугал? ))
юля елиссева:
на врачей денег нет.
на врачей денег нет.
А куда врачи делись? Куат распугал? ))
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 00:34
Цитата:
Нет конечно.
Цитата:
Если врач "сделал" себе имя в Кустанае - таких ставок просто нет. Сами старшего ребенка водили только по частникам - в поликлиниках там вообще не вариант. Так вот, везде была очередь перед нами человек 10. Прием тогда стоил 2-3 тысячи тенге. Всего в день, наверное, человек 20 принимали. Да таких зарплат просто нет в Кустанае, сколько такой врач может заработать. Нехорошо, конечно, считать деньги в чужом кармане, но всё же.
elektron:
Ну не знаю правильно ли это.
Ну не знаю правильно ли это.
Нет конечно.
Цитата:
elektron:
Нашим врачам например и одной ставки хватает.
Нашим врачам например и одной ставки хватает.
Если врач "сделал" себе имя в Кустанае - таких ставок просто нет. Сами старшего ребенка водили только по частникам - в поликлиниках там вообще не вариант. Так вот, везде была очередь перед нами человек 10. Прием тогда стоил 2-3 тысячи тенге. Всего в день, наверное, человек 20 принимали. Да таких зарплат просто нет в Кустанае, сколько такой врач может заработать. Нехорошо, конечно, считать деньги в чужом кармане, но всё же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12152
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 03:49
Цитата:
Скорее всего немножко другим образом. Жуткие дома для бюджетников строятся изредка. Недавно такой талантливый дом выставляли на сайте обросший сосульками на пять этажей по балконам.
Просто чинуши посмотрели на вчерашних выпускников, которым обещали, потом ещё раз посмотрели и дали квартиры своим родственникам бешбармакоедам, кто их считал.
Лечится простым античинотиком.
Собрать всех этих бесполезнейших по акиматам и посадить на нары.
А врачей в их квартиры - будет очень справедливо.
А поскольку все чинуши твердо на пятёрку знают заветы акима города: Сел на 13 строгого - вышел через два с поселения, то чтоб они твёрдо знали что выйдут, создать им при тюрьме кооператив "Амнистия".
Снесли у областной больнице два квартала позорного частного сектора - построили микрорайон для врачей, с детсадом, школой и торговым центром и пожалуйста на Амнистию в родные края (не наши, а по месту рождения)
юля елиссева:
это на миллионные зарплаты заграничных ногомячеров деньги в бюджете есть. на врачей денег нет
это на миллионные зарплаты заграничных ногомячеров деньги в бюджете есть. на врачей денег нет
Скорее всего немножко другим образом. Жуткие дома для бюджетников строятся изредка. Недавно такой талантливый дом выставляли на сайте обросший сосульками на пять этажей по балконам.
Просто чинуши посмотрели на вчерашних выпускников, которым обещали, потом ещё раз посмотрели и дали квартиры своим родственникам бешбармакоедам, кто их считал.
Лечится простым античинотиком.
Собрать всех этих бесполезнейших по акиматам и посадить на нары.
А врачей в их квартиры - будет очень справедливо.
А поскольку все чинуши твердо на пятёрку знают заветы акима города: Сел на 13 строгого - вышел через два с поселения, то чтоб они твёрдо знали что выйдут, создать им при тюрьме кооператив "Амнистия".
Снесли у областной больнице два квартала позорного частного сектора - построили микрорайон для врачей, с детсадом, школой и торговым центром и пожалуйста на Амнистию в родные края (не наши, а по месту рождения)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 758
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 08:58
Дом нормальный, просто фирма не может достроить. Ищут другого.
А так БК Строй тоже так себе строят. Вон вчера жалоба была, что лифт не работает, украли от него что-то. А другой житель Береке 64,писал что от окна дует, так как хорошо откос не утеплили, обои и розетки не очень сделано
А так БК Строй тоже так себе строят. Вон вчера жалоба была, что лифт не работает, украли от него что-то. А другой житель Береке 64,писал что от окна дует, так как хорошо откос не утеплили, обои и розетки не очень сделано
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