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юля елиссева:

это на миллионные зарплаты заграничных ногомячеров деньги в бюджете есть. на врачей денег нет

Цитата:Скорее всего немножко другим образом. Жуткие дома для бюджетников строятся изредка. Недавно такой талантливый дом выставляли на сайте обросший сосульками на пять этажей по балконам.Просто чинуши посмотрели на вчерашних выпускников, которым обещали, потом ещё раз посмотрели и дали квартиры своим родственникам бешбармакоедам, кто их считал.Лечится простым античинотиком.Собрать всех этих бесполезнейших по акиматам и посадить на нары.А врачей в их квартиры - будет очень справедливо.А поскольку все чинуши твердо на пятёрку знают заветы акима города: Сел на 13 строгого - вышел через два с поселения, то чтоб они твёрдо знали что выйдут, создать им при тюрьме кооператив "Амнистия".Снесли у областной больнице два квартала позорного частного сектора - построили микрорайон для врачей, с детсадом, школой и торговым центром и пожалуйста на Амнистию в родные края (не наши, а по месту рождения)