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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 657 из 657«1...655656657
Ответить Новый топик
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.03.22 - 12:13
#9841
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12112
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.03.22 - 14:52
#9842
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Странно вроде просто отвечал на вопросы...

Макс вы кем на западе представляетесь сейчас? Очень интересно))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2842
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.03.22 - 15:15
#9843
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Так всё-же война, оккупация или спецоперация?

Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 00:09
#9844
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Перепись русофобов проведена.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 12:17
#9845
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Без Оцифрованного Внучка флуд стал намного спокойнее. Да и вообще потише стало. Хотя ему на смену торопятся Пан Спортсмен,Укр с казахским именем, страдающий писательским зудом, ну и животное, куда же без него.
Свято место пусто не бывает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 12:37
#9846
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Цитата:
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар вырос по отношению к тенге, передает Azattyq Rýhy.

По итогам утренних торгов на бирже средневзвешенный курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.

Абайка, мое предложение купить вашу хату за 600$ все еще в силе. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 12:38
#9847
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Цитата:
abaika95:
Макс вы кем на западе представляетесь сейчас? Очень интересно))

Забыли? Я ж говорил пару раз. Точно не казахом))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:33
#9848
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Цитата:
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 5 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В субботу курс доллара будет равен 499,20 тенге. Отметим, что официальный курс американской валюты на 4 марта составляет 492,28 тенге.

Вплотную к психологической отметке
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:37
#9849
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Цитата:
Американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает Tengrinews.kz.

Эта писец
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8814
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:46
#9850
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Цитата:
maxsaf:
Вплотную к психологической отметке

И какие прогнозы, при преодолении психологической отметки? ;-) Желательно и север и юг как бы обозначить. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.03.22 - 23:48
#9851
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Цитата:
elektron:
И какие прогнозы, при преодолении психологической отметки?

Обычно после этого наступает "пофиг"))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 00:09
#9852
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Цитата:
maxsaf:
Обычно после этого наступает "пофиг"))

Не всегда. Если объективные факторы будут сильнее - пойдет и дальше. Да и относится это к тем валютным а=парам, которые хорошо известны среди спекулянтов, а тенге/доллар - не сильно распространенная паа среди спекулянтов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 00:11
#9853
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Цитата:
Victor Yang:
Не всегда. Если объективные факторы будут сильнее - пойдет и дальше

Пусть идёт. Пофиг))
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 00:41
#9854
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