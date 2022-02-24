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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43690
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24420
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 21:48
#855
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Цитата:
alex_60:
газ 2400 в Европе.

Чёт холодно, стало... :lol: :-) :-P
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15965
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:02
#856
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вот пишут.
//По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики,
Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения
«Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию./
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8814
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:07
#857
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Цитата:
alex_60:
Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию./

у с такой поддержкой теперь можно. Раньше то их Ахметовы да Коломойские всякие контролировали. Скоро и им кирдык.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1005
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:29
#858
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Цитата:
elektron: Чуть ли не взрыв АЭС в Запорожье.

Сначала ВС РФ взяли станцию под полный контроль.
Через некоторое время какие-то диверсанты обстреляли российских военных из административного здания напротив станции.
Затем они это здание подожгли.
Вот и всё.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1005
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 22:55
#859
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Цитата:
alex_60:
По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.


Айдару тоже прилетело:
Министерство обороны РФ показало видеосъемку уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона "Айдар", запрещенного на территории РФ. Командный пункт был поражен расчетом беспилотного летательного аппарата "Иноходец" ВКС России в Донецкой народной республике. Как можно увидеть, объект был поражен с ювелирной точностью управляемым авиационным боеприпасом.

[Исправлено: serg kost, 04.03.2022 - 22:59]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1005
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 00:04
#860
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Цитата:
Съемочная группа американского ABC News побывала в Подмосковье, журналист обсудил с местными жителями текущую ситуацию в мире и был удивлен. - Они убеждены, что Россия сейчас ведет на Украине что-то типа Великой Отечественной войны. Это первое. А второе... и они донесли это до меня предельно четко... они в общем-то не против последствий. И более того – приветствуют их. Я спросил, неужели их не беспокоит, что Россию отрубят вообще от всего и что вернутся те времена, когда их страна не имела связи с внешним миром… Но нет, это их не беспокоит. Напротив. Они этому даже рады.
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