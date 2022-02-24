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Съемочная группа американского ABC News побывала в Подмосковье, журналист обсудил с местными жителями текущую ситуацию в мире и был удивлен. - Они убеждены, что Россия сейчас ведет на Украине что-то типа Великой Отечественной войны. Это первое. А второе... и они донесли это до меня предельно четко... они в общем-то не против последствий. И более того – приветствуют их. Я спросил, неужели их не беспокоит, что Россию отрубят вообще от всего и что вернутся те времена, когда их страна не имела связи с внешним миром… Но нет, это их не беспокоит. Напротив. Они этому даже рады.

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