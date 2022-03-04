Отправлено: - 00:01

Victor Yang:

Тут надо делать как делают многие в Кустанае - до обеда в гор.больнице, после обеда - частная практика.

[Исправлено: elektron, 04.03.2022 - 19:04]

Цитата:Ну не знаю правильно ли это. Нашим врачам например и одной ставки хватает. Что то не так в здравоохранении КЗ, если врачи "разрываться" должны.ПС - да и не только хватает, им просто некогда ещё где то подрабатывать.