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≡ Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43690
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 10:30
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В Костанае врачи, приглашённые из других регионов, чувствуют себя обманутыми. Востребованных узких специалистов позвали на работу в городскую больницу, обещая выдать жильё. Они не получили обещанное жильё.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2409
Re: Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 10:30
#1
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это на миллионные зарплаты заграничных ногомячеров деньги в бюджете есть. на врачей денег нет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14982
Re: Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 11:50
#2
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Тут надо делать как делают многие в Кустанае - до обеда в гор.больнице, после обеда - частная практика.
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s
§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
30
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 23:40
#3
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12149
Re: Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 23:57
#4
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А когда приезжие чинуши приезжают чинушманить и очурбанивать город им сразу жильё на блюдечке. Живите. Пользуйтесь. Пилите этот город.

Кто теперь приедет из специалистов?
Можно ли было больший вред нанести городу и чем нибудь ещё больше нагадить жителям?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8814
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 00:01
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Тут надо делать как делают многие в Кустанае - до обеда в гор.больнице, после обеда - частная практика.

Ну не знаю правильно ли это. Нашим врачам например и одной ставки хватает. Что то не так в здравоохранении КЗ, если врачи "разрываться" должны.
ПС - да и не только хватает, им просто некогда ещё где то подрабатывать.

[Исправлено: elektron, 04.03.2022 - 19:04]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15578
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 00:13
#6
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Цитата:
юля елиссева:
на врачей денег нет.

А куда врачи делись? Куат распугал? ))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14982
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 05.03.22 - 00:34
#7
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Цитата:
elektron:
Ну не знаю правильно ли это.

Нет конечно.
Цитата:
elektron:
Нашим врачам например и одной ставки хватает.

Если врач "сделал" себе имя в Кустанае - таких ставок просто нет. Сами старшего ребенка водили только по частникам - в поликлиниках там вообще не вариант. Так вот, везде была очередь перед нами человек 10. Прием тогда стоил 2-3 тысячи тенге. Всего в день, наверное, человек 20 принимали. Да таких зарплат просто нет в Кустанае, сколько такой врач может заработать. Нехорошо, конечно, считать деньги в чужом кармане, но всё же.
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