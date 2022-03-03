Отправлено: - 12:37

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар вырос по отношению к тенге, передает Azattyq Rýhy.



По итогам утренних торгов на бирже средневзвешенный курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.

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