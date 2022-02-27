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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43690
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14979
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 17:22
#90
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Цитата:
гражданин СССР:
Есть доказательства?

Всё что касается России не требует доказательства. Она во всём виновата.
Про сроки в открытом доступе нигде не будет. Хотя бы для вот этого.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15964
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 18:46
#91
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не удивлюсь если от имени зе вещает двойник
подготовленный байденовцами.
а тот в невменяемом состоянии.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15572
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 21:17
#92
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Цитата:
arman_kst:
Да там много мусора. Не читайте. Сейчас информационные войны идут

В информационных войнах нет погибших. Есть жидко обгадившиеся. А это нормальное для некоторых инфовоинов состояние, поэтому их это не останавливает)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1003
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:39
#93
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Цитата:
maxsaf:
В информационных войнах нет погибших. Есть жидко обгадившиеся.

А ещё очень много тяжело раненых в голову.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8811
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:45
#94
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//Война идёт России против Украины///
Также прошу обратить внимание редакции и на эту новость. Потому как тоже фейк. Только прочёл. Войны и военных действий никто не объявлял. Так что стоило бы задуматься.
ПС - проводится операция по принуждению к миру.

[Исправлено: elektron, 04.03.2022 - 17:48]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14979
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:49
#95
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Цитата:
elektron:
Войны и военных действий никто не объявлял.

Но одна из сторон считает именно так.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8811
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:52
#96
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Цитата:
Victor Yang:
Но одна из сторон считает именно так.

К сожалению это пол мира так считают. Но в итоге они его ещё благодарить будут, потому как сами не знают от какой нечести он их освобождает.
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Страница 7 из 7«1...567
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