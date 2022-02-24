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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43690
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 355
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 10:50
Цитата:
Судя по его состоянию на вчерашнем видео "я сосед, я нормальный мужик", там все понятно, ВВП походу прав, когда говорит про "шайку")
alex_60:
потихоньку сходят с ума
потихоньку сходят с ума
Судя по его состоянию на вчерашнем видео "я сосед, я нормальный мужик", там все понятно, ВВП походу прав, когда говорит про "шайку")
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2409
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:14
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2409
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:19
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15954
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:26
Цитата:
видосики распространяем.
спрятались за них.
юля елиссева:
видосики распространяем.
спрятались за них.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:43
Цитата:
Его как раз можно понять - ему поспать нормально который день нельзя - на контроле всё должно быть. То один губернатор может отзвониться, то другой. То с западными партнерами поговорить нужно, которые в свою ночь этого делать не будут. Это очень нелегкое время для президента.
lavprof:
Судя по его состоянию
Судя по его состоянию
Его как раз можно понять - ему поспать нормально который день нельзя - на контроле всё должно быть. То один губернатор может отзвониться, то другой. То с западными партнерами поговорить нужно, которые в свою ночь этого делать не будут. Это очень нелегкое время для президента.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:45
Цитата:
И дальше что? У них может быть сколько угодно иллюзий, а журналист - не военный эксперт. А учитывая украинские фейки - они там все могут думать что уже победили. От того что они хотят казаться, а не быть - ничего не изменится.
[Исправлено: Victor Yang, 04.03.2022 - 11:47]
юля елиссева:
И дальше что? У них может быть сколько угодно иллюзий, а журналист - не военный эксперт. А учитывая украинские фейки - они там все могут думать что уже победили. От того что они хотят казаться, а не быть - ничего не изменится.
[Исправлено: Victor Yang, 04.03.2022 - 11:47]
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1617
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:56
Скинули вчера ролик. Типа ехал парень ночью и впереди стоят машины. А там якобы были его родственники. И тут он подходит к этим машинам, а там все убитые. У всех из ушей течёт кровь, кто в машинах остался, кто на снегу лежит. И что самое интересное - все стёкла в машинах целые(!)Потом этот парень убегает в свою машину и начинается пальба из автоматов.
Такая корявая постановка...
Такая корявая постановка...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2409
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 12:30
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 169
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 14:05
Что происходит или История ничему не учит...
...
В далёком 1961 году США разместили на территории Турции свои ракеты с радиусом действия 2400 км и подлётным временем менее 10 минут. При этом расстояние от Москвы до Измира – 2100 км. А 10 минут по тем временам – очень мало для адекватной реакции. Разумеется, это не понравилось Советскому Союзу. Поэтому в 1962 СССР разместил свои ракеты на Кубе, чтобы достичь паритета хотя бы в этом. Ибо с помощью авиации США могли сбросить на СССР 3000 ядерных бомб, а СССР на территорию США мог доставить только 300 зарядов. Соединённые штаты, по известной «логике» «А нас-то за что?!» этим сильно возмутились. Последовавшие за этим события называются всем известным словосочетанием «Карибский кризис». Кому интересны подробности, могут легко найти их в интернете. Мир стоял на грани не просто третьей мировой войны. Он стоял на грани войны ядерной… Дело закончилось тем, что СССР убрал свои ракеты с Кубы, а США – из Турции. Противостояние на этом не закончилось, но угроза горячей войны между США и СССР отодвинулась и мир вздохнул относительно спокойно. Если не считать нескольких военных конфликтов, развязанных штатами в разных точках планеты. Но после развала СССР США решили, что у них развязаны руки и им можно делать всё, что они захотят. В результате мир наблюдал и наблюдает разрушение Ирака, Югославии, Ливии, Сирии, Афганистана… Это, не считая не таких «громких» вооружённых конфликтов, как Гаити, Пакистан, Йемен, Камерун… Всю информацию на эту тему тоже можно найти в интернете. Как и информацию об «агрессивных» действиях СССР и России в те же годы. События развивались «по плану» США… Пока не настала очередь Сирии. Там Россия показала, что её рано списывать со счетов. Сначала дипломатическим путём, а потом и силовым вмешательством Россия помешала США и их «союзникам» окончательно уничтожить и эту страну. Параллельно США «работали» на Украине… Со времён бездарной горбачёвской «перестройки» эту страну наводнили разного рода НПО, созданные на деньги Запада и кормящиеся с его руки. Они усиленно накачивали страну русофобией и милитаристским угаром. Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром… Но по каким-то им одним известным причинам, США поторопились «заселить» Крым своим флотом, а территорию Украины - военными базами… Да и бандеровским последышам не терпелось взять власть в свои руки. Не хотели они ждать победы на «демократических» выборах, благодаря которым в 1933 году в Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером. На всё это и был рассчитан государственный переворот в 2014 году. Бандеровцам – власть, штатам – Крым и территория Украины. Не учли они только того, что Россия не собиралась смотреть на это равнодушно. Да и жители Крыма тоже не очень рады были новой «власти». Как итог – сбылась их мечта о возвращении в состав России. Планы США сильно поломались. Да и Донбасс с его ещё здоровым населением тоже восстал против хунты. Чтобы наказать недовольных бандеровской властью жителей Донбасса, Порошенко, называвшийся в те годы президентом Украины, начал против них карательную операцию, натравив на мирное население своры нацистов и воинские части ВСУ. За восемь лет этой войны на Донбассе погибли около 14000 мирных жителей, в том числе никому не угрожавших женщин, детей и стариков… С 2007 года Путин предлагал Западу остановиться, одуматься и сесть за стол переговоров. Его не слышали. Продолжили с упёртостью, достойной лучшего применения, расширять НАТО на восток, вооружать Украину и натравливать её на Россию… В итоге 24 февраля этого года Путин объявил о начале спецоперации Российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Запад, почему-то, сильно удивился и возмутился… Ждём, чем это закончится… P.S. В прошлом году мне попалась на просторах интернета одна занятная история… В ней рассказывалось, как какой-то английский обыватель обнаружил в своих завалах старинную шкатулку. Когда всё выяснилось, оказалось, что эта шкатулка – из Индии. И вот что интересно - этот человек вполне себе искренне удивился: «Как эта шкатулка оказалась в Лондоне?!» Не учат в Британии своей истории. Не модно. Или – стыдно? Не в тренде в королевстве сейчас рассказывать своим гражданам, как их предки триста лет грабили Индию и другие свои колонии. На чём, собственно, и построено величие и богатство Британии. И в Европе не любят вспоминать и знать свою историю… Стесняются рассказывать своим детям, как их государства в считанные дни сдавались на милость победителя – Гитлеровской Германии, а потом вместе с ней напали на СССР. Вместо этого они сейчас придумывают историю о том, как злой СССР напал на Германию, а потом великие США спасли их всех и от Гитлера, и от Сталина. А вот Россия своей истории не стыдится. И знает её, и детям своим правду рассказывает. И именно благодаря этой памяти не стала дожидаться «июня 1941 года» и размещения натовских ракет у своих границ, а сразу перешла к «маю 1945 года». Чтобы по старой своей привычке закончить войну, навязанную ей Западом во главе с США.
...
В далёком 1961 году США разместили на территории Турции свои ракеты с радиусом действия 2400 км и подлётным временем менее 10 минут. При этом расстояние от Москвы до Измира – 2100 км. А 10 минут по тем временам – очень мало для адекватной реакции. Разумеется, это не понравилось Советскому Союзу. Поэтому в 1962 СССР разместил свои ракеты на Кубе, чтобы достичь паритета хотя бы в этом. Ибо с помощью авиации США могли сбросить на СССР 3000 ядерных бомб, а СССР на территорию США мог доставить только 300 зарядов. Соединённые штаты, по известной «логике» «А нас-то за что?!» этим сильно возмутились. Последовавшие за этим события называются всем известным словосочетанием «Карибский кризис». Кому интересны подробности, могут легко найти их в интернете. Мир стоял на грани не просто третьей мировой войны. Он стоял на грани войны ядерной… Дело закончилось тем, что СССР убрал свои ракеты с Кубы, а США – из Турции. Противостояние на этом не закончилось, но угроза горячей войны между США и СССР отодвинулась и мир вздохнул относительно спокойно. Если не считать нескольких военных конфликтов, развязанных штатами в разных точках планеты. Но после развала СССР США решили, что у них развязаны руки и им можно делать всё, что они захотят. В результате мир наблюдал и наблюдает разрушение Ирака, Югославии, Ливии, Сирии, Афганистана… Это, не считая не таких «громких» вооружённых конфликтов, как Гаити, Пакистан, Йемен, Камерун… Всю информацию на эту тему тоже можно найти в интернете. Как и информацию об «агрессивных» действиях СССР и России в те же годы. События развивались «по плану» США… Пока не настала очередь Сирии. Там Россия показала, что её рано списывать со счетов. Сначала дипломатическим путём, а потом и силовым вмешательством Россия помешала США и их «союзникам» окончательно уничтожить и эту страну. Параллельно США «работали» на Украине… Со времён бездарной горбачёвской «перестройки» эту страну наводнили разного рода НПО, созданные на деньги Запада и кормящиеся с его руки. Они усиленно накачивали страну русофобией и милитаристским угаром. Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром… Но по каким-то им одним известным причинам, США поторопились «заселить» Крым своим флотом, а территорию Украины - военными базами… Да и бандеровским последышам не терпелось взять власть в свои руки. Не хотели они ждать победы на «демократических» выборах, благодаря которым в 1933 году в Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером. На всё это и был рассчитан государственный переворот в 2014 году. Бандеровцам – власть, штатам – Крым и территория Украины. Не учли они только того, что Россия не собиралась смотреть на это равнодушно. Да и жители Крыма тоже не очень рады были новой «власти». Как итог – сбылась их мечта о возвращении в состав России. Планы США сильно поломались. Да и Донбасс с его ещё здоровым населением тоже восстал против хунты. Чтобы наказать недовольных бандеровской властью жителей Донбасса, Порошенко, называвшийся в те годы президентом Украины, начал против них карательную операцию, натравив на мирное население своры нацистов и воинские части ВСУ. За восемь лет этой войны на Донбассе погибли около 14000 мирных жителей, в том числе никому не угрожавших женщин, детей и стариков… С 2007 года Путин предлагал Западу остановиться, одуматься и сесть за стол переговоров. Его не слышали. Продолжили с упёртостью, достойной лучшего применения, расширять НАТО на восток, вооружать Украину и натравливать её на Россию… В итоге 24 февраля этого года Путин объявил о начале спецоперации Российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Запад, почему-то, сильно удивился и возмутился… Ждём, чем это закончится… P.S. В прошлом году мне попалась на просторах интернета одна занятная история… В ней рассказывалось, как какой-то английский обыватель обнаружил в своих завалах старинную шкатулку. Когда всё выяснилось, оказалось, что эта шкатулка – из Индии. И вот что интересно - этот человек вполне себе искренне удивился: «Как эта шкатулка оказалась в Лондоне?!» Не учат в Британии своей истории. Не модно. Или – стыдно? Не в тренде в королевстве сейчас рассказывать своим гражданам, как их предки триста лет грабили Индию и другие свои колонии. На чём, собственно, и построено величие и богатство Британии. И в Европе не любят вспоминать и знать свою историю… Стесняются рассказывать своим детям, как их государства в считанные дни сдавались на милость победителя – Гитлеровской Германии, а потом вместе с ней напали на СССР. Вместо этого они сейчас придумывают историю о том, как злой СССР напал на Германию, а потом великие США спасли их всех и от Гитлера, и от Сталина. А вот Россия своей истории не стыдится. И знает её, и детям своим правду рассказывает. И именно благодаря этой памяти не стала дожидаться «июня 1941 года» и размещения натовских ракет у своих границ, а сразу перешла к «маю 1945 года». Чтобы по старой своей привычке закончить войну, навязанную ей Западом во главе с США.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8805
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 19:03
Цитата:
Ну в целом всё верно, с небольшой поправкой. Ещё ВРИО Турчинов, как первый, кто начал и организовал войну на Донбассе. По-хорошему его с Тимошенко, Тягнибоком, Аваковым, Яценюком с Кличками под суд Гаагский, но это из области фантастики. Поэтому под трибунал. Всех достать будет сложно, разбрелись по миру. А вот нужно бы.
Skeptic:
Ну в целом всё верно, с небольшой поправкой. Ещё ВРИО Турчинов, как первый, кто начал и организовал войну на Донбассе. По-хорошему его с Тимошенко, Тягнибоком, Аваковым, Яценюком с Кличками под суд Гаагский, но это из области фантастики. Поэтому под трибунал. Всех достать будет сложно, разбрелись по миру. А вот нужно бы.
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