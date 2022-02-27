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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43690
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14978
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 17:22
#90
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Цитата:
гражданин СССР:
Есть доказательства?

Всё что касается России не требует доказательства. Она во всём виновата.
Про сроки в открытом доступе нигде не будет. Хотя бы для вот этого.
Профайл
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