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≡ Кто имеет право на вакцинацию и ревакцинацию Pfizer?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43690
Кто имеет право на вакцинацию и ревакцинацию Pfizer?
Отправлено: 04.03.22 - 17:10
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В Костанайской области всю последнюю неделю идет снижение случаев заболевания, что вызывает определенный оптимизм, Об этом сегодня, 4 марта, на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1401
Re: Кто имеет право на вакцинацию и ревакцинацию Pfizer?
Отправлено: 04.03.22 - 17:10
#1
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неужто актуально это на сегодняшний день на фоне трындеца который в мире творится? :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14978
Кто имеет право на вакцинацию и ревакцинацию Pfizer?
Отправлено: 04.03.22 - 17:15
#2
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Цитата:
лимон:
неужто актуально это на сегодняшний день на фоне трындеца который в мире творится?

Ковид только в России отозвал свои вирусы. А в Казахстане они ещё действуют))).
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
756
Re: Кто имеет право на вакцинацию и ревакцинацию Pfizer?
Отправлено: 04.03.22 - 17:18
#3
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Нас заставляют, хотя срок в паспорте не истек еще. Придется в апреле
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