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≡ В Казахстане с 1 апреля хотят повысить цены на сигареты. Как изменится стоимость?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43690
В Казахстане с 1 апреля хотят повысить цены на сигареты. Как изменится стоимость?
Отправлено: 04.03.22 - 14:32
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Комитет госдоходов опубликовал на сайте "Открытые НПА". В нём предлагается утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком. В последний раз цены на сигареты повышались совсем недавно – с 1 марта.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24414
Re: В Казахстане с 1 апреля хотят повысить цены на сигареты. Как...
Отправлено: 04.03.22 - 14:32
#1
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А - ты, не кури... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15953
Re: В Казахстане с 1 апреля хотят повысить цены на сигареты. Как...
Отправлено: 04.03.22 - 16:28
#2
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можно и в десять раз повысить,
я лично не возражаю.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
758
Re: В Казахстане с 1 апреля хотят повысить цены на сигареты. Как...
Отправлено: 04.03.22 - 16:56
#3
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-Папа, теперь ты будешь меньше курить?
-Нет, сынок! Теперь ты будешь меньше кушать! :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2709
Re: В Казахстане с 1 апреля хотят повысить цены на сигареты. Как...
Отправлено: 04.03.22 - 17:44
#4
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