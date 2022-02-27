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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43689
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
876
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:42
#75
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Цитата:
гражданин СССР:
м доказательства в нос тычешь

С России24 твои доказательства проходят только для ваты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15569
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:42
#76
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Цитата:
юля елиссева:
Его встречают с цветами и салом.

Молодцы, гостепреимные значит. Подготовились, значит чуяли, что прийдется встречать ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15950
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:43
#77
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Цитата:
maxsaf:
Надо бы ему напомнить, кто он сам есть,


это на какую букву, к или другую?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15569
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:44
#78
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Цитата:
alex_60:
это на какую букву, к или другую?

Начнем с первой, а дальше зависит от пациента :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15950
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:44
#79
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Цитата:
Сабыр:
С России24 твои доказательства проходят только для ваты.


а для трухи откуда?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15569
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:46
#80
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Цитата:
Сабыр:
С России24 твои доказательства проходят только для ваты.

По России24 говорят про какую-то операцию в Украине. Брешут наверное, просто дома сидят и не пошли никуда :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
876
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:47
#81
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Цитата:
maxsaf:
просто дома сидят и не пошли

Какой-то детский юмор у тебя.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15950
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:48
#82
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Цитата:
Сабыр:
окурок(так его


Цитата:
Сабыр: злобный карлик


Цитата:
Сабыр:
Моль


по одному этому можно судить об уровне аргументов.
уровень ниже плинтуса.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15569
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:49
#83
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Цитата:
Сабыр:
Какой-то детский юмор у тебя.

Это чтобы прям всем и каждому понятно было :lol: но можем уровень сложности чуть приподнять :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15569
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:53
#84
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Цитата:
alex_60:
по одному этому можно судить об уровне аргументов. уровень ниже плинтуса.

Товарищ расстроился из-за курса доллара к нэзалежной теньгуше. Понять и простить :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
757
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:54
#85
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Цитата:
alex_60:
уровне аргументов

Каков интеллект - такие и аргументы :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15569
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 13:55
#86
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Цитата:
гражданин СССР:
такие и аргументы

Ну че вы сразу все карты на стол? :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
169
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 14:03
#87
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В далёком 1961 году США разместили на территории Турции свои ракеты с радиусом действия 2400 км и подлётным временем менее 10 минут. При этом расстояние от Москвы до Измира – 2100 км. А 10 минут по тем временам – очень мало для адекватной реакции. Разумеется, это не понравилось Советскому Союзу. Поэтому в 1962 СССР разместил свои ракеты на Кубе, чтобы достичь паритета хотя бы в этом. Ибо с помощью авиации США могли сбросить на СССР 3000 ядерных бомб, а СССР на территорию США мог доставить только 300 зарядов. Соединённые штаты, по известной «логике» «А нас-то за что?!» этим сильно возмутились. Последовавшие за этим события называются всем известным словосочетанием «Карибский кризис». Кому интересны подробности, могут легко найти их в интернете. Мир стоял на грани не просто третьей мировой войны. Он стоял на грани войны ядерной… Дело закончилось тем, что СССР убрал свои ракеты с Кубы, а США – из Турции. Противостояние на этом не закончилось, но угроза горячей войны между США и СССР отодвинулась и мир вздохнул относительно спокойно. Если не считать нескольких военных конфликтов, развязанных штатами в разных точках планеты. Но после развала СССР США решили, что у них развязаны руки и им можно делать всё, что они захотят. В результате мир наблюдал и наблюдает разрушение Ирака, Югославии, Ливии, Сирии, Афганистана… Это, не считая не таких «громких» вооружённых конфликтов, как Гаити, Пакистан, Йемен, Камерун… Всю информацию на эту тему тоже можно найти в интернете. Как и информацию об «агрессивных» действиях СССР и России в те же годы. События развивались «по плану» США… Пока не настала очередь Сирии. Там Россия показала, что её рано списывать со счетов. Сначала дипломатическим путём, а потом и силовым вмешательством Россия помешала США и их «союзникам» окончательно уничтожить и эту страну. Параллельно США «работали» на Украине… Со времён бездарной горбачёвской «перестройки» эту страну наводнили разного рода НПО, созданные на деньги Запада и кормящиеся с его руки. Они усиленно накачивали страну русофобией и милитаристским угаром. Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром… Но по каким-то им одним известным причинам, США поторопились «заселить» Крым своим флотом, а территорию Украины - военными базами… Да и бандеровским последышам не терпелось взять власть в свои руки. Не хотели они ждать победы на «демократических» выборах, благодаря которым в 1933 году в Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером. На всё это и был рассчитан государственный переворот в 2014 году. Бандеровцам – власть, штатам – Крым и территория Украины. Не учли они только того, что Россия не собиралась смотреть на это равнодушно. Да и жители Крыма тоже не очень рады были новой «власти». Как итог – сбылась их мечта о возвращении в состав России. Планы США сильно поломались. Да и Донбасс с его ещё здоровым населением тоже восстал против хунты. Чтобы наказать недовольных бандеровской властью жителей Донбасса, Порошенко, называвшийся в те годы президентом Украины, начал против них карательную операцию, натравив на мирное население своры нацистов и воинские части ВСУ. За восемь лет этой войны на Донбассе погибли около 14000 мирных жителей, в том числе никому не угрожавших женщин, детей и стариков… С 2007 года Путин предлагал Западу остановиться, одуматься и сесть за стол переговоров. Его не слышали. Продолжили с упёртостью, достойной лучшего применения, расширять НАТО на восток, вооружать Украину и натравливать её на Россию… В итоге 24 февраля этого года Путин объявил о начале спецоперации Российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Запад, почему-то, сильно удивился и возмутился… Ждём, чем это закончится… P.S. В прошлом году мне попалась на просторах интернета одна занятная история… В ней рассказывалось, как какой-то английский обыватель обнаружил в своих завалах старинную шкатулку. Когда всё выяснилось, оказалось, что эта шкатулка – из Индии. И вот что интересно - этот человек вполне себе искренне удивился: «Как эта шкатулка оказалась в Лондоне?!» Не учат в Британии своей истории. Не модно. Или – стыдно? Не в тренде в королевстве сейчас рассказывать своим гражданам, как их предки триста лет грабили Индию и другие свои колонии. На чём, собственно, и построено величие и богатство Британии. И в Европе не любят вспоминать и знать свою историю… Стесняются рассказывать своим детям, как их государства в считанные дни сдавались на милость победителя – Гитлеровской Германии, а потом вместе с ней напали на СССР. Вместо этого они сейчас придумывают историю о том, как злой СССР напал на Германию, а потом великие США спасли их всех и от Гитлера, и от Сталина. А вот Россия своей истории не стыдится. И знает её, и детям своим правду рассказывает. И именно благодаря этой памяти не стала дожидаться «июня 1941 года» и размещения натовских ракет у своих границ, а сразу перешла к «маю 1945 года». Чтобы по старой своей привычке закончить войну, навязанную ей Западом во главе с США.
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