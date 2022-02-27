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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43687
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14973
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:27
#45
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так вот украинцы плодят фейки, как кролики плодятся - уже 100500 танков подбили, тыщу самолётов и миллиард оккупантов

Я вот не совсем понимаю логики такой дезинформации. То есть, люди уверены что войска РФ несут огромные потери и вот-вот с позором уйдут, а они - бац - и уже на Майдане Незалежности захватывают резиденцию президента Украины.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8298
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:31
#46
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Цитата:
Victor Yang:
Позанудствую немного. Гражданам Казахстана запрещено участвовать в боевых действиях других стран.

Меня больше удивил ответ какого-то министра, когда его спросили об участии казахстанцев. Ответ был поразительный... Сейчас стало сложно.... с логистикой! Представляете... не то, что это запрещено в принципе, а тяжело добраться! 3,14...ц!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14973
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:34
#47
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Цитата:
yudjin:
не то, что это запрещено в принципе

Кстати, в РФ тоже есть такая статья, но с оговоркой - "если это противоречит интересам РФ".
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
355
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:41
#48
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Цитата:
elektron:
у если не верите, вот посмотрите правда на немецком

еще есть видео с прямым включением грека из Мариуполя, и на французском канале французская журналистка говорила что и как, и обещала предоставить доказательства по приезду во Францию (зря наверное она так сказала), на канале кусок с ее включением вырезали, в твиттере "прибанили" как нежелательного автора, в других соцсетях снесли аккаунты. Вот вам и правда, вот вам и америко-европейская демократия.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4755
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 10:05
#49
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Цитата:
alex_60:
ну как, ответ получили?

как бы нет...тишина

Цитата:
Victor Yang:

так я ж не знаю (собственно, как и вы) гражданин ли он РК. Мне, как гражданке РК, почему-то не приходит в голову вообще призывы какие-либо устраивать, выходить бастовать и т.п. А этого человека прям прёт.Это ведь не первое его "выступление" на публику по данной теме. Он стабильно ссылки кидает непонятного происхождения. А я читаю, что очень много фэйковой информации по сети ходит. Вот я и предлагаю ему- раз это так ну ОЧЕНЬ сильно его волнует, чтобы уже правду нам давал, что-то подтвержденное реальностью.
Кроме того, почему его не банят? Он по сути ведет агитацию за сторонников Зеленского, бандеровцев! - я это так воспринимаю. И где гарантия, что информация эта не ложная?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1001
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:09
#50
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В 2014-2015 годах я ещё много общался с жителями Украины. Ну и Донбасса параллельно. У видеооператоров и фотографов был общий форум, ранее устраивались ежегодные слёты для живого общения. Ну а когда Украина начала зачистку Донбасса, общение постепенно прекратилось. Но уже тогда мне бросилось в глаза, что украинцы собирали деньги на свою армию, а дончане просили выслать хотя бы устаревшие процессоры, оперативную память, роутеры для того, чтобы создать мало-мальски рабочую сеть между больницами. Их устраивали даже Пентиум-1 и память DDR-1. Ещё дончане были рады даже плёночным видеокамерам, на которые они снимали свои репортажи. Просто для сравнения уровня потребностей и запросов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2404
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:16
#51
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1610
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:24
#52
Комментарий проходит проверку.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15941
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:32
#53
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Цитата:
юля елиссева:


а зачем один и тот же видосик распространять
многократно в разных ветках то?
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