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Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43687
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:27
Цитата:
Я вот не совсем понимаю логики такой дезинформации. То есть, люди уверены что войска РФ несут огромные потери и вот-вот с позором уйдут, а они - бац - и уже на Майдане Незалежности захватывают резиденцию президента Украины.
Уже не ваш земляк:
Так вот украинцы плодят фейки, как кролики плодятся - уже 100500 танков подбили, тыщу самолётов и миллиард оккупантов
Так вот украинцы плодят фейки, как кролики плодятся - уже 100500 танков подбили, тыщу самолётов и миллиард оккупантов
Я вот не совсем понимаю логики такой дезинформации. То есть, люди уверены что войска РФ несут огромные потери и вот-вот с позором уйдут, а они - бац - и уже на Майдане Незалежности захватывают резиденцию президента Украины.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8298
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:31
Цитата:
Меня больше удивил ответ какого-то министра, когда его спросили об участии казахстанцев. Ответ был поразительный... Сейчас стало сложно.... с логистикой! Представляете... не то, что это запрещено в принципе, а тяжело добраться! 3,14...ц!
Victor Yang:
Позанудствую немного. Гражданам Казахстана запрещено участвовать в боевых действиях других стран.
Позанудствую немного. Гражданам Казахстана запрещено участвовать в боевых действиях других стран.
Меня больше удивил ответ какого-то министра, когда его спросили об участии казахстанцев. Ответ был поразительный... Сейчас стало сложно.... с логистикой! Представляете... не то, что это запрещено в принципе, а тяжело добраться! 3,14...ц!
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:34
Цитата:
Кстати, в РФ тоже есть такая статья, но с оговоркой - "если это противоречит интересам РФ".
yudjin:
не то, что это запрещено в принципе
не то, что это запрещено в принципе
Кстати, в РФ тоже есть такая статья, но с оговоркой - "если это противоречит интересам РФ".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 355
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 09:41
Цитата:
еще есть видео с прямым включением грека из Мариуполя, и на французском канале французская журналистка говорила что и как, и обещала предоставить доказательства по приезду во Францию (зря наверное она так сказала), на канале кусок с ее включением вырезали, в твиттере "прибанили" как нежелательного автора, в других соцсетях снесли аккаунты. Вот вам и правда, вот вам и америко-европейская демократия.
elektron:
у если не верите, вот посмотрите правда на немецком
у если не верите, вот посмотрите правда на немецком
еще есть видео с прямым включением грека из Мариуполя, и на французском канале французская журналистка говорила что и как, и обещала предоставить доказательства по приезду во Францию (зря наверное она так сказала), на канале кусок с ее включением вырезали, в твиттере "прибанили" как нежелательного автора, в других соцсетях снесли аккаунты. Вот вам и правда, вот вам и америко-европейская демократия.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4755
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 10:05
Цитата:
как бы нет...тишина
Цитата:
так я ж не знаю (собственно, как и вы) гражданин ли он РК. Мне, как гражданке РК, почему-то не приходит в голову вообще призывы какие-либо устраивать, выходить бастовать и т.п. А этого человека прям прёт.Это ведь не первое его "выступление" на публику по данной теме. Он стабильно ссылки кидает непонятного происхождения. А я читаю, что очень много фэйковой информации по сети ходит. Вот я и предлагаю ему- раз это так ну ОЧЕНЬ сильно его волнует, чтобы уже правду нам давал, что-то подтвержденное реальностью.
Кроме того, почему его не банят? Он по сути ведет агитацию за сторонников Зеленского, бандеровцев! - я это так воспринимаю. И где гарантия, что информация эта не ложная?
alex_60:
ну как, ответ получили?
ну как, ответ получили?
как бы нет...тишина
Цитата:
Victor Yang:
так я ж не знаю (собственно, как и вы) гражданин ли он РК. Мне, как гражданке РК, почему-то не приходит в голову вообще призывы какие-либо устраивать, выходить бастовать и т.п. А этого человека прям прёт.Это ведь не первое его "выступление" на публику по данной теме. Он стабильно ссылки кидает непонятного происхождения. А я читаю, что очень много фэйковой информации по сети ходит. Вот я и предлагаю ему- раз это так ну ОЧЕНЬ сильно его волнует, чтобы уже правду нам давал, что-то подтвержденное реальностью.
Кроме того, почему его не банят? Он по сути ведет агитацию за сторонников Зеленского, бандеровцев! - я это так воспринимаю. И где гарантия, что информация эта не ложная?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1001
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:09
В 2014-2015 годах я ещё много общался с жителями Украины. Ну и Донбасса параллельно. У видеооператоров и фотографов был общий форум, ранее устраивались ежегодные слёты для живого общения. Ну а когда Украина начала зачистку Донбасса, общение постепенно прекратилось. Но уже тогда мне бросилось в глаза, что украинцы собирали деньги на свою армию, а дончане просили выслать хотя бы устаревшие процессоры, оперативную память, роутеры для того, чтобы создать мало-мальски рабочую сеть между больницами. Их устраивали даже Пентиум-1 и память DDR-1. Ещё дончане были рады даже плёночным видеокамерам, на которые они снимали свои репортажи. Просто для сравнения уровня потребностей и запросов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2404
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:16
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1610
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:24
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15941
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 11:32
Цитата:
а зачем один и тот же видосик распространять
многократно в разных ветках то?
юля елиссева:
а зачем один и тот же видосик распространять
многократно в разных ветках то?
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