Отправлено: - 09:27

Уже не ваш земляк:

Так вот украинцы плодят фейки, как кролики плодятся - уже 100500 танков подбили, тыщу самолётов и миллиард оккупантов

Цитата:Я вот не совсем понимаю логики такой дезинформации. То есть, люди уверены что войска РФ несут огромные потери и вот-вот с позором уйдут, а они - бац - и уже на Майдане Незалежности захватывают резиденцию президента Украины.