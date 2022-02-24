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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43687
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
355
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 10:50
#840
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Цитата:
alex_60:
потихоньку сходят с ума

Судя по его состоянию на вчерашнем видео "я сосед, я нормальный мужик", там все понятно, ВВП походу прав, когда говорит про "шайку")
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2404
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:14
#841
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Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2404
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:19
#842
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15941
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 04.03.22 - 11:26
#843
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Цитата:
юля елиссева:

видосики распространяем.
спрятались за них.
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