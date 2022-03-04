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≡ Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43687
Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 10:30
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В Костанае врачи, приглашённые из других регионов, чувствуют себя обманутыми. Востребованных узких специалистов позвали на работу в городскую больницу, обещая выдать жильё. Они не получили обещанное жильё.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2404
Re: Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья
Отправлено: 04.03.22 - 10:30
#1
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это на миллионные зарплаты заграничных ногомячеров деньги в бюджете есть. на врачей денег нет.
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