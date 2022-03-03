Отправлено: - 23:49

Тимур Гафуров:

Вопрос неконкретный. Ссылки на комментарии присылайте мне в личку. Если есть нарушения - будем реагировать.

Цитата:Пожалуйста! Если для вас это не нарушение, то я уже не знаю...Наверное, словосочетание "никчёмная жизнь" для вас гораздо страшнее этого:abaika95(Пользователи)Откуда:Казахстан,КостанайРегистрация:05.03.19Сообщений:12112 Флуд и оффтопик (часть 6)Отправлено: 28.02.22 - 19:20#9815 Цитата:Гога:Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .УдачиСогласенТихой сапой Россия уничтожала народыЗахватывала новые территорииПрисоединяла страныУстраивала геноцидА сейчас выпускники партийной школы которых обрабатывали ученики геббельса не знают когда это Россия вела захватнические войны?И это прекрасноСчитаю что сейчас как там говорил сталкер и Катон? "Карфаген должен быть разрушен окончательно"Мы живём как раз в исторический переломный моментКогда коллективный РИМ наконец-то покончит с этой коррумпированной,тиранической, восточной нелепостью в виде Российской федерации