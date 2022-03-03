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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15941
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.22 - 20:05
#3671
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прошу обьяснить сохранение статуса
Полиграфу Боярышникову.
в последних тридцати как минимум десять удаленных.
измененение статусов сегодня как вижу было.

[Исправлено: alex_60, 03.03.2022 - 20:23]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4506
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.22 - 20:15
#3672
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Какие - то все стали склочными в последнее время , ругаются друг с другом , завидуют , жалуются . Куда катимся ? Ребята , живите дружно ! ;-) :-)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
950
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.22 - 21:22
#3673
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Цитата:
alex_60:
прошу обьяснить сохранение статуса Полиграфу Боярышникову

В связи с тем, что вчера вечером удалили новость, оказавшуюся фейковой, с двумя страницами комментариев к ней, редакция решила не понижать статус у пользователей сегодня. Потому что участники обсуждения не были виноваты в том, что их комментарии удалены. Посчитать количество удаленных комментариев у каждого участника обсуждения под этой веткой мы не успели.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1610
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.22 - 23:45
#3674
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Цитата:
Тимур Гафуров:

А как тогда понимать удаления моих комментов?!Где я якобы высказывал претензии.Хотя ни одного примера не привели, где я что-то там высказывал. Просто комментировал.
Б - "беспристрастность".
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1610
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.22 - 23:49
#3675
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вопрос неконкретный. Ссылки на комментарии присылайте мне в личку. Если есть нарушения - будем реагировать.

Пожалуйста! Если для вас это не нарушение, то я уже не знаю...Наверное, словосочетание "никчёмная жизнь" для вас гораздо страшнее этого:
abaika95(Пользователи)Откуда:Казахстан,КостанайРегистрация:05.03.19Сообщений:12112 Флуд и оффтопик (часть 6)Отправлено: 28.02.22 - 19:20#9815 Цитата:Гога:Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .УдачиСогласенТихой сапой Россия уничтожала народыЗахватывала новые территорииПрисоединяла страныУстраивала геноцидА сейчас выпускники партийной школы которых обрабатывали ученики геббельса не знают когда это Россия вела захватнические войны?И это прекрасноСчитаю что сейчас как там говорил сталкер и Катон? "Карфаген должен быть разрушен окончательно"Мы живём как раз в исторический переломный моментКогда коллективный РИМ наконец-то покончит с этой коррумпированной,тиранической, восточной нелепостью в виде Российской федерации
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
950
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.22 - 10:04
#3676
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А как тогда понимать удаления моих комментов?!

Каких именно?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
950
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.22 - 10:06
#3677
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если для вас это не нарушение, то я уже не знаю...

Пользователь высказывает свое мнение. Вы можете с ним спорить. В рамках правил сайта. Но оснований для удаления этого комментария нет.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Наверное, словосочетание "никчёмная жизнь" для вас гораздо страшнее этого:

Если оно адресовано конкретному пользователю, то это нарушение правил сайта.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1610
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.22 - 11:21
#3678
Комментарий проходит проверку.
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