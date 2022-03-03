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Ну вот каркающий заголовок на глазах портящегося НГ сбылся.Сейчас смотрел последний эфир Дождя, где все журналисты и Наталья прощались с зрителями.Душещипательно вышло...Все эти годы, с того момента когда появился Дождь были неразрывно с ним связаны.По любому событию можно было открывать Дождь и видеть точную картину.Это журналисты которые не боялись говорить правду!Как-то так получилось, что мир поляризировался в стране.И Дождь стал единственным телеканалом, где правду говорят и показывают.Со временем аудитория Дождя выросла, и даже платный доступ к эфиру и программам давал и 100 и 200 тысяч, а когда в стране митинговали то и более полумиллиона телезрителей, что несравненно больше лживой и дорогой пропаганды. А корреспонденты, свободные и взбаламошные иногда, со своими живыми характерами стали всему прогрессивному сообществу в России хорошо знакомы.С приостановкой вещания Дождя у нас не осталось честного ТВ.Последний эфир.