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≡ Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
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Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12148
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 04.03.22 - 02:37
#30
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Ну вот каркающий заголовок на глазах портящегося НГ сбылся.

Сейчас смотрел последний эфир Дождя, где все журналисты и Наталья прощались с зрителями.
Душещипательно вышло... :-)

Все эти годы, с того момента когда появился Дождь были неразрывно с ним связаны.
По любому событию можно было открывать Дождь и видеть точную картину.

Это журналисты которые не боялись говорить правду!
Как-то так получилось, что мир поляризировался в стране.
И Дождь стал единственным телеканалом, где правду говорят и показывают.
(у быдляков может быть своё мнение из их быдляческих информационных пузырей)

Со временем аудитория Дождя выросла, и даже платный доступ к эфиру и программам давал и 100 и 200 тысяч, а когда в стране митинговали то и более полумиллиона телезрителей, что несравненно больше лживой и дорогой пропаганды. А корреспонденты, свободные и взбаламошные иногда, со своими живыми характерами стали всему прогрессивному сообществу в России хорошо знакомы.

С приостановкой вещания Дождя у нас не осталось честного ТВ.

Последний эфир.


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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12148
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 04.03.22 - 03:28
#31
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Сайт Дождя по прежнему доступен.

На нем можно посмотреть все материалы последних дней. И дней прочих.



Сейчас в полночь по московскому времени доступен и сайт радиостанции Эхо Москвы
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