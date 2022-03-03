Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы". Читать новость
Давно надо было этих нечесаных дебилов разогнать! Нравится Америка-валите туда. А нациков по любому добивать надо. И я не пойму радости некоторых комментаторов по поводу жестких мер по отношению к России. Вам -то чем она не угодила? Или так, за компанию?
Дантист: И я не пойму радости некоторых комментаторов по поводу жестких мер по отношению к России. Вам -то чем она не угодила? Или так, за компанию?
Это то самое, что называется сайтовая националистическая шиза. Представители с ампутированным мозгом и ярко выраженным русофобством. Возбуждаются обычно в оголтелом виде только на политизированные темы. Поскольку никакими знаниями не обладают, то свои тексты черпают из самых черных недр интернет войны. Обычно это фейки, или давно протухшие картинки, которые фейкомёты нацики подтягивают за уши. Например на этой страничке выше лежит любимая картинка фейкомётов которую русофобы просто пачками постили шесть дней назад.
Дантист: И я не пойму радости некоторых комментаторов по поводу жестких мер по отношению к России.
Эти "комментаторы" не понимают, что чем хуже придётся России, тем больше будет проблем у нас. Причём эти санкции по Западу бьют ещё больнее, чем по России. Были бы мы в одной лодке с Китаем или Западом, вряд ли было бы нам лучше, чем сейчас. Потому что мы никому там как равные не нужны.
ПолиграфЪ Боярышников: Генеральный директор BP Бернард Луни и бывший генеральный директор Роберт Дадли также уйдут из совета директоров «Роснефти».
Всего лишь вышли из совета директоров! Какой решительный шаг! Им следует бояться национализизации РФ их долей в российских газо- и нефтекомпаниях. Путин за время руководства Россией многое вернул стране, может и во время этой заварушки отжать назад месторождения, разграбляемые иностранными "инвесторами"
гражданин СССР: Дык Вчекушка только сегодня очухалась)))
Торговалсь наверное до последнего как на Наримановской барахолке.
Фейкомётов и оголтелых нацифобов очень прижимисто оплачивают! Почти неуправляемые, могут шары выпучить и в атаку, а могут и не выпучить в назначенное время. На них луна больше влияет и возгонка их лучей, чем график фекометства
По теме есть мнение. Что некоторые военные и их гавнокомандующий очень не хотели чтоб на самых известных сайтах начали массово выходить фото и статьи пошедших гробов и беспрерывных похорон в каждом крупном городе, которые как раз только вчера начали появляться в регионах.
Вот в 15 пропал доступ к сайту Эха. Осталось вещание в сетях. Теперь смотрите челябинский сайт, сайт соседей сегодня:
3 марта 2022, 14:11 | Общество Такое решение приняло большинство членов совета директоров, передает Informburo.kz.
Всё чаще НГ, как ни печально, стали использовать кликбейтные заголовки. Ведь по русски заголовок должен писаться что они самоликвидировались. Смысл то другой! Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: За последние 24 часа три крупные международные нефтяные компании — BP, Equinor и Shell — публично объявили, что выйдут из российского нефтяного бизнеса в ответ на специальную военную операци
А причём здесь фото из казахстанского Технодома? Всмысле это наш ответ Чемберлену?
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