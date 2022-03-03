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≡ Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
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Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4506
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:30
#15
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Цитата:
drakon:
Закроют - заправку?.

___ Не волнуйся , только цены подымут :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24410
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:36
#16
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Цитата:
Гога:
Не волнуйся , только цены подымут :-P

Цены, уже как 2 недели - подняли... :lol: :-o
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
829
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:48
#17
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Давно надо было этих нечесаных дебилов разогнать! Нравится Америка-валите туда. А нациков по любому добивать надо. И я не пойму радости некоторых комментаторов по поводу жестких мер по отношению к России. Вам -то чем она не угодила? Или так, за компанию?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12146
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:53
#18
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Цитата:
Дантист:
И я не пойму радости некоторых комментаторов по поводу жестких мер по отношению к России. Вам -то чем она не угодила? Или так, за компанию?

Это то самое, что называется сайтовая националистическая шиза.
Представители с ампутированным мозгом и ярко выраженным русофобством.
Возбуждаются обычно в оголтелом виде только на политизированные темы.
Поскольку никакими знаниями не обладают, то свои тексты черпают из самых черных недр интернет войны.
Обычно это фейки, или давно протухшие картинки, которые фейкомёты нацики подтягивают за уши.
Например на этой страничке выше лежит любимая картинка фейкомётов которую русофобы просто пачками постили шесть дней назад. :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
751
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:53
#19
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Цитата:
Дантист:
Или так, за компанию

Нацик нацика видит из далека :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
751
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:56
#20
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Цитата:
Серый волк:
выше лежит любимая картинка фейкомётов которую русофобы просто пачками постили шесть дней назад.

Дык Вчекушка только сегодня очухалась)))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
751
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:59
#21
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И новость последних минут - COVID-19 отзывает свои бактерии и прекращает работу в России
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4506
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 21:05
#22
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Цитата:
drakon:
как 2 недели

___Ещё не вечер :-o
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
999
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 21:06
#23
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Цитата:
Дантист:
И я не пойму радости некоторых комментаторов по поводу жестких мер по отношению к России.

Эти "комментаторы" не понимают, что чем хуже придётся России, тем больше будет проблем у нас.
Причём эти санкции по Западу бьют ещё больнее, чем по России.
Были бы мы в одной лодке с Китаем или Западом, вряд ли было бы нам лучше, чем сейчас. Потому что мы никому там как равные не нужны.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2842
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 21:10
#24
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Генеральный директор BP Бернард Луни и бывший генеральный директор Роберт Дадли также уйдут из совета директоров «Роснефти».


Всего лишь вышли из совета директоров! Какой решительный шаг!
Им следует бояться национализизации РФ их долей в российских газо- и нефтекомпаниях.
Путин за время руководства Россией многое вернул стране, может и во время этой заварушки отжать назад месторождения, разграбляемые иностранными "инвесторами"
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2842
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 21:19
#25
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Цитата:
Дантист:
А нациков по любому добивать надо.


Вспомним Суворова: "Недорубленный лес вырастает" и "Победа — враг войны"
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12146
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 21:20
#26
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Цитата:
гражданин СССР: Дык Вчекушка только сегодня очухалась)))

Торговалсь наверное до последнего как на Наримановской барахолке.

Фейкомётов и оголтелых нацифобов очень прижимисто оплачивают! :lol: :lol:
Почти неуправляемые, могут шары выпучить и в атаку, а могут и не выпучить в назначенное время. На них луна больше влияет и возгонка их лучей, чем график фекометства :lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12146
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 21:27
#27
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По теме есть мнение.
Что некоторые военные и их гавнокомандующий очень не хотели чтоб на самых известных сайтах начали массово выходить фото и статьи пошедших гробов и беспрерывных похорон в каждом крупном городе, которые как раз только вчера начали появляться в регионах.

Вот в 15 пропал доступ к сайту Эха. Осталось вещание в сетях.
Теперь смотрите челябинский сайт, сайт соседей сегодня:


Военные действия - это всегда беда.
И с другой стороны есть такие-же челябински с такими-же похоронами.
За что погибали эти люди?

[Исправлено: Серый волк, 03.03.2022 - 18:30]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
689
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 23:39
#28
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Цитата:
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали

3 марта 2022, 14:11 |  Общество
Такое решение приняло большинство членов совета директоров, передает Informburo.kz.

Всё чаще НГ, как ни печально, стали использовать кликбейтные заголовки. Ведь по русски заголовок должен писаться что они самоликвидировались. Смысл то другой!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
За последние 24 часа три крупные международные нефтяные компании — BP, Equinor и Shell — публично объявили, что выйдут из российского нефтяного бизнеса в ответ на специальную военную операци

А причём здесь фото из казахстанского Технодома? Всмысле это наш ответ Чемберлену?
:lol:
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
122
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 04.03.22 - 01:08
#29
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А что тут нацики делают, а ? Идите на тик токи дожди и эхо , и смотрите и слушайте ВНИМАТЕЛЬНО своих "идеологов", только не забывайте иногда вести с полей смотреть! Пригодится.
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