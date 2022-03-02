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Don Julio:

Если женщина сгорала в ацком огне, то она не была ведьмой

Цитата:Примерно так щас поступает Россия. Бомбит стратегические обьекты. Если там после бомбежки находят погибших - значит были нациками, если не находят - то вообще отлично