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≡ Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:13
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В Нур-Султане оштрафовали водителя авто, на заднем стекле которого был размещен знак Z. Читатели "НГ" также сообщают, что в Костанае сегодня был замечен автомобиль с таким же знаком.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15558
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 04.03.22 - 00:45
#30
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Цитата:
Don Julio:
Если женщина сгорала в ацком огне, то она не была ведьмой

Примерно так щас поступает Россия. Бомбит стратегические обьекты. Если там после бомбежки находят погибших - значит были нациками, если не находят - то вообще отлично
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14970
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 04.03.22 - 01:06
#31
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Цитата:
elektron:
Это вы лихо всех ветеранов оскорбили

А я частично соглашусь. Одно дело - "Спасибо деду за победу". Другое - вот эти На Берлин и Можем повторить. Эти две наклейки к Победе никакого отношения не имеют - бравада и не больше. Особенно про "повторить" - нынешнее поколение и то, которое воевало- совершенно разные, а те кто наклеил эти наклейки, возможно, даже и не служили. Не разделяю я такого показного величия без оснований.
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