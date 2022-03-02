Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане

Отправлено: - 00:17

В стародавние времена охоты на ведьм, был замечательный способ их (ведьм) определения и обнаружения.

Подозреваемую в ведьмовании, ставили на кучу хвороста и поджигали. Если женщина сгорала в ацком огне, то она не была ведьмой. А если -не сгорала, то...

Может пора возродить этот стародревний обычай, вместе с Руханой кокпаром и теуелшешу.