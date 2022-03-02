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≡ Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:13
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В Нур-Султане оштрафовали водителя авто, на заднем стекле которого был размещен знак Z. Читатели "НГ" также сообщают, что в Костанае сегодня был замечен автомобиль с таким же знаком.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
152
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 20:58
#15
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Буквенный индекс Астаны Z согласно индексам автомобильных номеров по регионам. Надо менять, а то вдруг чего
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15558
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 21:38
#16
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А что этот знак означает?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2708
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 22:00
#17
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Цитата:
maxsaf:
А что этот знак означает?

Вроде как Западная группа войск. Еще встречается техника с буквой V - Восточная группа.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
952
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 09:43
#18
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много лет назад, когда ходил в автошколу по поводу заднего лобового стекла ни каких ограничений не было, по факту хоть кирпичом выложить окошко. Может что изменилось , почитать надо
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1830
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:18
#19
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Цитата:
Козлов я:
Сказывается обучение по американским грантам?

Там все гораздо прозаичнее, чем пробуждение спящих агентов. Начальство размахивает иностранным флагом, поэтому и подчиненные начали смягчать букву 'г' в разговорах. Интересно другое, что за иностранный флаг штрафов нет, а за иностранную букву - есть. Какой-то странно односторонний либерализм, больше напоминающий диктатуру либералиата.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12112
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:20
#20
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Цитата:
maxsaf:
А что этот знак означает?

Зондеркоманда
Войска СС носили такие руны на лычках))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15936
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:26
#21
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//Министерство обороны России в своем официальном Instagram-аккаунте
предложило возможные значения букв Z и V на военной технике.
Данная техника задействована в боевых действиях в Украине.
В публикации утверждается, что Z означает "За победу",
а V - "Сила V (в) правде" и "Задача будет (V) выполнена".//
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1830
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:40
#22
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Цитата:
abaika95:
Комментарий проходит проверку.

Эй, товарищ, угадай-ка!
Что на....т* тут абайка.

* - напишет.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
870
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:44
#23
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Это про быдло,которое так же вешает "Можем повторить" и "На Берлин". ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2708
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:49
#24
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Цитата:
Сабыр:
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.

Интеллектом от неБыдла так и брызжет... :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1830
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 12:04
#25
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Цитата:
Сабыр:
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.

Стесняюсь спросить, а флаги иностранных государств, черные квадраты на аватарках - это, наверное, тоже относится к "высоко интилектуалам" или это совсем другое?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
870
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 12:44
#26
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Цитата:
Маркс:
Стесняюсь спросить

Конечно,это другое. А эти с "можем повторить" в Турции орут тагил и для них в Европе одни питеры пэны. А,ну ещё за путина готовы умереть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15558
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 12:53
#27
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Цитата:
Сабыр:
А,ну ещё за путина готовы умереть.

Не за Путина а за координирующее государство ))
Цитата:
Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия "координирующее государство".
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
689
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 04.03.22 - 00:17
#28
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В стародавние времена охоты на ведьм, был замечательный способ их (ведьм) определения и обнаружения.
Подозреваемую в ведьмовании, ставили на кучу хвороста и поджигали. Если женщина сгорала в ацком огне, то она не была ведьмой. А если -не сгорала, то...
Может пора возродить этот стародревний обычай, вместе с Руханой кокпаром и теуелшешу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8804
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 04.03.22 - 00:31
#29
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Цитата:
Сабыр:
Это про быдло,которое так же вешает "Можем повторить" и "На Берлин".

Это вы лихо всех ветеранов оскорбили. Историю не только знать, но и уважать нужно.Цитата:
Сабыр:
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.

По выражения некоторых точно так же. С одним отличием, по наклейке видно мнение.
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