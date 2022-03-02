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Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43686
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:13
В Нур-Султане оштрафовали водителя авто, на заднем стекле которого был размещен знак Z. Читатели "НГ" также сообщают, что в Костанае сегодня был замечен автомобиль с таким же знаком.
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П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 152
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 20:58
Буквенный индекс Астаны Z согласно индексам автомобильных номеров по регионам. Надо менять, а то вдруг чего
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 21:38
А что этот знак означает?
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 22:00
Цитата:
Вроде как Западная группа войск. Еще встречается техника с буквой V - Восточная группа.
maxsaf:
А что этот знак означает?
А что этот знак означает?
Вроде как Западная группа войск. Еще встречается техника с буквой V - Восточная группа.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 952
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 09:43
много лет назад, когда ходил в автошколу по поводу заднего лобового стекла ни каких ограничений не было, по факту хоть кирпичом выложить окошко. Может что изменилось , почитать надо
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:18
Цитата:
Там все гораздо прозаичнее, чем пробуждение спящих агентов. Начальство размахивает иностранным флагом, поэтому и подчиненные начали смягчать букву 'г' в разговорах. Интересно другое, что за иностранный флаг штрафов нет, а за иностранную букву - есть. Какой-то странно односторонний либерализм, больше напоминающий диктатуру либералиата.
Козлов я:
Сказывается обучение по американским грантам?
Сказывается обучение по американским грантам?
Там все гораздо прозаичнее, чем пробуждение спящих агентов. Начальство размахивает иностранным флагом, поэтому и подчиненные начали смягчать букву 'г' в разговорах. Интересно другое, что за иностранный флаг штрафов нет, а за иностранную букву - есть. Какой-то странно односторонний либерализм, больше напоминающий диктатуру либералиата.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12112
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:20
Цитата:
Зондеркоманда
Войска СС носили такие руны на лычках))
maxsaf:
А что этот знак означает?
А что этот знак означает?
Зондеркоманда
Войска СС носили такие руны на лычках))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15936
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:26
//Министерство обороны России в своем официальном Instagram-аккаунте
предложило возможные значения букв Z и V на военной технике.
Данная техника задействована в боевых действиях в Украине.
В публикации утверждается, что Z означает "За победу",
а V - "Сила V (в) правде" и "Задача будет (V) выполнена".//
предложило возможные значения букв Z и V на военной технике.
Данная техника задействована в боевых действиях в Украине.
В публикации утверждается, что Z означает "За победу",
а V - "Сила V (в) правде" и "Задача будет (V) выполнена".//
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:40
Цитата:
Эй, товарищ, угадай-ка!
Что на....т* тут абайка.
* - напишет.
abaika95:
Комментарий проходит проверку.
Комментарий проходит проверку.
Эй, товарищ, угадай-ка!
Что на....т* тут абайка.
* - напишет.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 870
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:44
Это про быдло,которое так же вешает "Можем повторить" и "На Берлин". ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 11:49
Цитата:
Интеллектом от неБыдла так и брызжет...
Сабыр:
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
Интеллектом от неБыдла так и брызжет...
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 12:04
Цитата:
Стесняюсь спросить, а флаги иностранных государств, черные квадраты на аватарках - это, наверное, тоже относится к "высоко интилектуалам" или это совсем другое?
Сабыр:
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
Стесняюсь спросить, а флаги иностранных государств, черные квадраты на аватарках - это, наверное, тоже относится к "высоко интилектуалам" или это совсем другое?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 870
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 12:44
Цитата:
Конечно,это другое. А эти с "можем повторить" в Турции орут тагил и для них в Европе одни питеры пэны. А,ну ещё за путина готовы умереть.
Маркс:
Стесняюсь спросить
Стесняюсь спросить
Конечно,это другое. А эти с "можем повторить" в Турции орут тагил и для них в Европе одни питеры пэны. А,ну ещё за путина готовы умереть.
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 03.03.22 - 12:53
Цитата:
Не за Путина а за координирующее государство ))
Цитата:
Сабыр:
А,ну ещё за путина готовы умереть.
А,ну ещё за путина готовы умереть.
Не за Путина а за координирующее государство ))
Цитата:
Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия "координирующее государство".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 689
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 04.03.22 - 00:17
В стародавние времена охоты на ведьм, был замечательный способ их (ведьм) определения и обнаружения.
Подозреваемую в ведьмовании, ставили на кучу хвороста и поджигали. Если женщина сгорала в ацком огне, то она не была ведьмой. А если -не сгорала, то...
Может пора возродить этот стародревний обычай, вместе с Руханой кокпаром и теуелшешу.
Подозреваемую в ведьмовании, ставили на кучу хвороста и поджигали. Если женщина сгорала в ацком огне, то она не была ведьмой. А если -не сгорала, то...
Может пора возродить этот стародревний обычай, вместе с Руханой кокпаром и теуелшешу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8804
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 04.03.22 - 00:31
Цитата:
Это вы лихо всех ветеранов оскорбили. Историю не только знать, но и уважать нужно.Цитата:
По выражения некоторых точно так же. С одним отличием, по наклейке видно мнение.
Сабыр:
Это про быдло,которое так же вешает "Можем повторить" и "На Берлин".
Это про быдло,которое так же вешает "Можем повторить" и "На Берлин".
Это вы лихо всех ветеранов оскорбили. Историю не только знать, но и уважать нужно.Цитата:
Сабыр:
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
ПО этим наклейкам сразу можно определить высоко интилектуалов.
По выражения некоторых точно так же. С одним отличием, по наклейке видно мнение.
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