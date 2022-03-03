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≡ Недостатков много, но выбора-то нет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 03.03.22 - 09:27
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50 автобусов Isuzu SAZ модели LE 60, собранные на местном заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром», вышли на линии в Костанае в декабре 2021 года. Цель была самая благая - обновить автобусный парк. Но уже два месяца на эти новинки жалуются горожане. «НГ» выяснила, насколько справедлива эта критика и была ли альтернатива у перевозчиков.


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2761
Re: Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 03.03.22 - 09:27
#1
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Отправить эти автобусы в Джетыгару или Лисаковск или в Затоболовку: - там народу меньше.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12112
Re: Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 03.03.22 - 11:19
#2
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Цитата:
ACROS:
Отправить эти автобусы в Джетыгару или Лисаковск или в Затоболовку: - там народу меньше.

Народу меньше не означает что в час пик будет нужное количество автобусов
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Б
§ Букет счастья
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.18
Сообщений:
38
Re: Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 03.03.22 - 12:16
#3
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Не в то время журналист решил взять интервью у пассажиров нового автобуса, пусть он в 7.30 утра это сделает, когда люди пытаются на работу попасть. Матов наслушается... публиковать будет нечего из-за цензуры:-) :-) :-)
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
752
Re: Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 03.03.22 - 16:50
#4
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Предлагаю акимату закупить Ytong большой вместимости. А эти пусть ездят на мало загруженных маршрутах
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12146
Re: Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 03.03.22 - 22:14
#5
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Большой узбекский маршрутка.
После ГАЗели узбекскому газелисту должно быть хорошо. :-)
Больше влезает - больше барыша!

Давно уже есть выбор из массы пригодных для городов доступных подходящих, низкопольных удобных для частых городских остановок автобусов и экологически чистых, но дорогих электробусов, для тех кто заботится о чистом воздухе в СВОИХ городах.

Слово СВОИХ здесь ключевое. Ни один чинуша тут не свой и им только в кошмарном сне может присниться, что они ездят в ЭТОМ городе на общественном транспорте.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
58
Re: Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 04.03.22 - 00:08
#6
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Карфаген должен быть разрушен. АКИМАТ КОСТАНАЯ НАДО РЕФОРМИРОВАТЬ.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
689
Недостатков много, но выбора-то нет
Отправлено: 04.03.22 - 00:25
#7
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Цитата:
Ильяс:
Карфаген должен быть разрушен.

А и кто обязанный начать разрушение филонит? Кто сей нехороший человек? Кого назначим стрелочником?
Цитата:
Ильяс:
АКИМАТ КОСТАНАЯ НАДО РЕФОРМИРОВАТЬ.

Да, впредь считаю необходимым именовать акимат -губернией, А акима- губернатором.
У или мэром!
:oops:
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