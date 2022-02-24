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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
751
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 19:16
#825
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Цитата:
serg kost:

Сейчас общался с одноклассником, работает на BMW в Дингольфинге, говорит, что запчастей нет, кабелей нет. Завод останавливается. До 17 марта вряд-ли будет работать. Все подорожало в Германии - бензин, дизель. Материт на чем свет стоит Шольца и пиндосов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8507
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 19:35
#826
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Цитата:
гражданин СССР:
Все подорожало в Германии - бензин, дизель

Друзья звонили, говорят продукты подорожали,дизель по 2евро,а з\п не поднимают ни на цент.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
751
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 20:40
#827
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Фейк: В районе Одесского залива ВСУ затоплен боевой десантный корабль российских войск, сообщают украинские телеграм-каналы. Правда: Этот фейк мы опровергали (https://t.me/warfakes/504) в нашем канале 2 марта. Обнаружилось, что сама новость о затоплении российского корабля недостоверна. Сегодня появились новые подробности (https://t.me/boris_rozhin/26905): есть подтверждения тому, что в указанной акватории ракетой ВСУ 2 марта потоплен (https://t.me/istorijaoruzija/38453) панамский сухогруз HELT. Украинские телеграм-каналы сначала пытались выдать его за уничтоженный российский боевой десантный корабль, а затем выдвинули другую версию (https://t.me/uniannet/34189). По ней, корабли РФ под угрозой огня потребовали от гражданского судна HELT войти в акваторию Черного моря, чтобы прикрыться им, как живым щитом. Эта информация не соответствует действительности, скорее всего, украинские СМИ с помощью этого тезиса пытаются оправдать свои вооруженные силы за убийство мирных людей.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8803
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 23:57
#828
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Всё ещё в 2014-ом началось, даже если кто то не верит. Ситуация была серьёзная. Даже Украинские СМИ писали
"Донецкие боевики боятся, что Тимошенко сбросит на них атомную бомбу" имея в виду сепаратистов. Но кто тут боевик? В принципе очевидно. Атомная бомба Тимошенко
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