Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 20:40

Фейк: В районе Одесского залива ВСУ затоплен боевой десантный корабль российских войск, сообщают украинские телеграм-каналы. Правда: Этот фейк мы опровергали (https://t.me/warfakes/504) в нашем канале 2 марта. Обнаружилось, что сама новость о затоплении российского корабля недостоверна. Сегодня появились новые подробности (https://t.me/boris_rozhin/26905): есть подтверждения тому, что в указанной акватории ракетой ВСУ 2 марта потоплен (https://t.me/istorijaoruzija/38453) панамский сухогруз HELT. Украинские телеграм-каналы сначала пытались выдать его за уничтоженный российский боевой десантный корабль, а затем выдвинули другую версию (https://t.me/uniannet/34189). По ней, корабли РФ под угрозой огня потребовали от гражданского судна HELT войти в акваторию Черного моря, чтобы прикрыться им, как живым щитом. Эта информация не соответствует действительности, скорее всего, украинские СМИ с помощью этого тезиса пытаются оправдать свои вооруженные силы за убийство мирных людей.