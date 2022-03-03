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≡ Что делать, когда рушится мир?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
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24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.


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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1830
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 14:57
#15
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Куда катится этот мир? Уже самые спокойные люди не выдерживают:


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15936
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 15:07
#16
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до паралимпийцев на играх в Пекине добрались,
вчера разрешили, сегодня запретили участвовать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
167
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 15:07
#17
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Цитата:
Маркс:
самые спокойные люди не выдерживают

Есть "санкции" страшней. :-)
Промежнародная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам из России участвовать в международных выставках!

...
Россияне в шоке... Как им эту страшную новость своей кошке рассказать? :-o
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
751
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 15:08
#18
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Цитата:
Маркс:
Куда катится этот мир?

А это те самые "цивилизованные страны"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8297
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 15:16
#19
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Цитата:
alex_60:
до паралимпийцев на играх в Пекине добрались,

да уроды и простихосподи ... вчера дам, сегодня не дам... и будут еще говорить об общечеловеческих ценностях.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
999
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 17:24
#20
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Мир стремительно разделяется на Технологические Зоны (ТЗ). У Китая есть энергия: уголь и АЭС, другие полезные ископаемые и трудовые ресурсы. Он подгребает под себя ЮВА, и рвётся в Африку. Строит большие армию и флот для защиты своей ТЗ. США постараются не отпустить Канаду, Мексику и Латинскую Америку. Это тоже природные и людские ресурсы, энергия и армия для защиты. Россия, аналогично, будет строить свою ТЗ. У ЕС нет ресурсов, гробят свою энергетику в угоду "зелёным, и нет армии для своей защиты. То есть, нет предпосылок для создания своей ТЗ. И им нужно будет определяться, с кем они? Как и Казахстану: оставаться в ТЗ с Россией, или плыть к Китаю. А всё почему? Потому что кончаются дешёвые ресурсы. Нефть всё глубже, всё дальше в море, месторрждения всё беднее. То же самое с рудами, газом, углём. А людей всё больше. Странам, которые не впишутся ни в одну ТЗ, не позавидуешь. Они будут деградировать, и их будут грабить. Сейчас идёт разделение мировой экономики на кластеры. Плохо придётся всем странам. Но каким-то хуже всех... Пожелаем ума и адекватности нашему правительству.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2761
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 21:27
#21
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Цитата:
Skeptic:
Практически одни русофобы

Цитата:
Тимур Гафуров:
мнение Петра Своика вы вообще мимо пропустили

Цитата:
alex_60:
третья статья за день антироссийская.


Господа, вы же читайте ИНОГДА хоть что нибудь из написанного, зачем огульно обвинять: Пётр Своик - всю жизнь был ПРОРОССИЙСКИМ деятелем - и в статье, в его абзаце,его мысль проходит красной линией: - без России мы никуда, без России - мы никто.
Газета, правильно делает: даёт высказаться ВСЕМ: - и белым и красным.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
687
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 23:53
#22
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В нашем мире лжи и лицемерия... становиться так трудно кого-то обмануть...
:lol: :lol: :lol:
Мнение из разряда ОБС.
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