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- В ходе учений будут проведены работы по очистке арыков, водопропускных сооружений, труб, вывоз снега с территории населенных пунктов.

Цитата:У меня до сего момента было иное понятие об учениях. Но раз так, и я был не прав, может ещё в ходе учений можно асфальтировать дороги? Или сажать деревья?