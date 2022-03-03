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≡ «Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как готовятся к паводку в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
«Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как готовятся к паводку в Костанайской области?
Отправлено: 03.03.22 - 20:06
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Сегодня, 3 марта в жилом массиве Дружба прошли республиканские учения «Коктем-2022», которые будут продолжены и завтра, 4 марта. Их цель - подготовка к весеннему паводку.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24410
Re: «Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как...
Отправлено: 03.03.22 - 20:06
#1
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А куда 45 000 мешков, денут после паводка?... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12146
Re: «Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как...
Отправлено: 03.03.22 - 20:35
#2
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Цитата:
drakon:
А куда 45 000 мешков, денут после паводка?... :lol:

Помните на фото прошлого лета одна мешкотара под названием чиновник сажала саженец дерева в лунку прямо с корнями в мешкотаре. :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
792
Re: «Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как...
Отправлено: 03.03.22 - 22:58
#3
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Цитата:
drakon:
А куда 45 000 мешков, денут после паводка?... :lol: ;-)

Объявят тендер
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24410
«Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как готовятся к паводку в Костанайской области?
Отправлено: 03.03.22 - 23:14
#4
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Цитата:
electro:
Объявят тендер

И будут в них,сахар на ярмарках - продавать.
Не пропадать же - добру... :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
687
Re: «Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как...
Отправлено: 03.03.22 - 23:32
#5
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Цитата:
- В ходе учений будут проведены работы по очистке арыков, водопропускных сооружений, труб, вывоз снега с территории населенных пунктов.

У меня до сего момента было иное понятие об учениях. Но раз так, и я был не прав, может ещё в ходе учений можно асфальтировать дороги? Или сажать деревья?
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