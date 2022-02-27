Отправлено: - 22:37

Mr_negotive:

А вообще я вот не верю в российскую версию событий на Донбассе. Уверен, там преступлений совершили не меньше все эти сепаратисты из ЛДНР, финансируемые Россией, наверняка было немало провокаций ФСБ России, чтобы разжечь вопрос.

Алиса:

а чего вы до сих пор на сайте сидите? ВЫ почему не там?

[Исправлено: elektron, 03.03.2022 - 18:13]

Цитата:Ну если не верите,правда на немецком. Главное - таких неверующих всё больше становится, подозрительно однако. Так мы дойдём до того, что ЛДНР себя сами бомбили все эти 8-мьлет. Цитата:Ждёт операцию по принуждению к миру.