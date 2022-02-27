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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43686
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15556
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 05:15
#30
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Цитата:
Ильяс:
Учитывая что Россия пугает всех ядерным оружием, то читайте всю Библию и Коран, может пригодится...

На какой странице инструкция по обезвреживанию ядерной бомбы? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1599
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 12:00
#31
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Расскажу историю. У нас работает девушка из Украины, из Николаева. Я в понедельник спрашиваю, остался ли у неё кто-нибудь на Украине, говорит, что братья и тётка. Она с ними в понедельник созванивалась, те ответили, что в Николаеве всё нормально, не бомбят.Зато на Украине уже вовсю ходят фейки, что в России доллар уже по 190 рублей.
ПыСы. Я предпочитаю сравнивать инфу из всех источников. Так вот украинцы плодят фейки, как кролики плодятся - уже 100500 танков подбили, тыщу самолётов и миллиард оккупантов. И уж если бы Россия действительно воевала, то на Украине уже давным-давно не было бы света, воды и прочие прелести действительно войны.Да и ведут себя "захватчики" уж очень миролюбиво - никого не стреляют.В смысле гражданских. Чем те и пользуются.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
291
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 19:50
#32
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Цитата:
yudjin:
поставить свечку за Горловскую Мадонну

Отлично. Отомстили. Молодцы.
Трупы тысяч солдат теперь пусть не забудут забрать. А то сенатор России сообщила, что понимаешь ли, лежат, разлагаются и смердят, а их собаки обгладывают. И ещё пусть не забудут за эту Мадонну отправить БГТры, чем больше, тем больше трупов получат мстители назад. И новых Мадонн будет немало...
А вообще я вот не верю в российскую версию событий на Донбассе. Уверен, там преступлений совершили не меньше все эти сепаратисты из ЛДНР, финансируемые Россией, наверняка было немало провокаций ФСБ России, чтобы разжечь вопрос.
Не зря же все 8 лет по телевизору разжигали ненависть.
Готовили почву для войны.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2761
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 20:47
#33
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Хабар 24 информирует, что по словам Зеленского, очередной российский снаряд попал в Успенский собор в Харькове, где прятались люди. Также на защиту в Украину едут более 16 тысяч добровольцев. Он отметил, что в иностранный легион, о создании которого он объявил ранее, уже начинают прибывать люди.

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15936
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 20:52
#34
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Цитата:
Kairat stayer:
Хабар 24 информирует, что по словам Зеленского,


надежный источник.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15936
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 20:54
#35
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Цитата:
Mr_negotive:
вообще я вот не верю в российскую версию событий на Донбассе


значит ты неверующий.
бывает.
это от непонимания происходящего.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2761
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 21:01
#36
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Цитата:
alex_60:
надежный источник.


В.Зеленский отмечает, да и автор ветки пишет чтобы не было односторонне, ещё Александр Кушнарь издание Newsader говорит, что у РФ проблемы с крылатыми ракетами, калибрами.

Здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15936
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 21:07
#37
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Цитата:
Kairat stayer:
.Зеленский отмечает,


а кто это?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4754
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 22:13
#38
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У меня вопрос возник к Ильясу: а чего вы до сих пор на сайте сидите? ВЫ почему не там? в вас проснулся патриот украинский- вперед, нечего время терять на сайте. ДАвайте туда и сразу уже "вести с полей", а ссылки нам тут размещать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15936
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 22:27
#39
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Цитата:
Алиса:
меня вопрос возник к Ильясу: а чего вы до сих пор на сайте сидите?


этот вопрос сегодня уже дважды был задан, разными форумчанами.
оказалось, что он входит в число запрещенных.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4754
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 22:30
#40
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Цитата:
alex_60:
оказалось, что он входит в число запрещенных.

жду санкций :-o 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8803
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 03.03.22 - 22:37
#41
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Цитата:
Mr_negotive:
А вообще я вот не верю в российскую версию событий на Донбассе. Уверен, там преступлений совершили не меньше все эти сепаратисты из ЛДНР, финансируемые Россией, наверняка было немало провокаций ФСБ России, чтобы разжечь вопрос.

Ну если не верите, вот посмотрите правда на немецком. Главное - таких неверующих всё больше становится, подозрительно однако. Так мы дойдём до того, что ЛДНР себя сами бомбили все эти 8-мьлет. Цитата:
Алиса:
а чего вы до сих пор на сайте сидите? ВЫ почему не там?

Ждёт операцию по принуждению к миру. :lol:

[Исправлено: elektron, 03.03.2022 - 18:13]
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