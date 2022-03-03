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≡ "Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43684
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 16:26
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Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов прокомментировал свое предложение отменить 10-процентную премию государства по тенговым депозитам казахстанцев.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1830
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 16:26
#1
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Цитата:
Депутат:
Верхний предел по депозитам, которые подлежат компенсации, начинается с 20 миллионов тенге, напомнил он. То есть речь идет о людях совсем небедных.

А нижний предел депозитов начинается с 2000 тенге. Это о каких людях идет речь с точки зрения депутата? Или депутат в упор не видит суммы меньше 20 лимонов?
Цитата:
Депутат:
Пусть эти умники объяснят, почему нужно тратить бюджетные деньги на поддержку богатых людей?

Не на богатых людей, а на поддержку людей, которые инвестируют деньги в свою страну. Если государство не будет их поддерживать, то они заберут свои накопления и будут вкладывать их в стабильную валюту, поддерживая тем самым совсем другие страны. Ведь это элементарно, г-н депутат!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10915
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 17:18
#2
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Думаю у большенства депозиты, до востребования. Простые люди обламаются как и я. У меня депозиты в трёх банках до востребования Один в российском,там щас в связи с последнеми событиями под 20% правда подняли.
Профайл
Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
46
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 19:18
#3
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Вот это поворот. Депутаты о людях вспомнили. Затащили со своими союзами страну под санкции, а теперь бюджет у них трещит. Сколько вам долбили - закрывайте границу с Россией, опускайте рубль до реальных 2 тенге, и не было бы сегодня этих проблем. А если духу не хватает и ноги трясутся от страха перед этим соседом, то вам нечего делать в политике. Этот сумасшедший "друг-союзник" разрушит и свою и нашу экономику.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
751
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 19:22
#4
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Еще один "видный экономист"
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8507
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 19:31
#5
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Цитата:
Vit:
Думаю у большенства депозиты, до востребования. Простые люди обламаются как и я. У меня депозиты в трёх банках до востребования

Не знаю как там в России,но в Казахстане депозит "до востребования" довольно редкий, процентная ставка 0.1%
Виталя ты наверное что то путаешь, скорее всего у тебя обыкновенный депозит как и многих других который попадает под компенсацию.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1575
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:30
#6
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Эти 10 процентов упадут только в феврале 23 года))) будут начислены на сумму , которая была на момент 23 февраля 2022 года. Но , при снятии денежных средств с депозита, процент будет начислен на меньшую сумму. Как всегда, рояль в кустах)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15935
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:34
#7
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Цитата:
ТаРо:
опускайте рубль до реальных 2 тенге, и не было бы сегодня этих проблем


сразу видно, шарит в политике и экомомике.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15935
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:37
#8
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Цитата:
Vit:
Думаю у большенства депозиты, до востребования


не, несрочные депозиты как правило. ложи, снимай до остатка 1000 тенге. по ним в кз 13 процентов сейчас в известных банках.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15935
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:41
#9
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лежал миллион на 23.02.22 сняли в течении года 300.т.потом положили 800.т.на 23.03.23 хоть 5 миллионов будет лежать
вот на 700т десять процентов и будет, на минимальную сумму на депозите в течении года.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
999
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:47
#10
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Я и писал ранее, что хотят сбить панику со снятием денег.
А некоторые депутаты этого не понимают.
Там ему наверное уже всё объяснили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2761
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 22:03
#11
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Цитата:
serg kost:
писал ранее,


Отправлено: 01.03.22 - 19:46 #87

Цитата:alex_60:дня назад поднял с 10,5 до 13.

Потребительских и долгосрочных кредитов - это не коснётся, это для ДЕПОЗИТНЫХ вкладов, что бы народ не ломанулся снимать деньги со счетов и покупать подряд ВСЁ барахло, разгоняя инфляцию

Я то же об этом и раньше чем депутат писал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15935
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 22:09
#12
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Цитата:
ACROS:
Потребительских и долгосрочных кредитов - это не коснётся,


меня это и не волнует, так как ни разу в жизни никогда кредитов не брал и не занимал.
но...
повышение учетной ставки-это увеличение процентов по кредитам, это однозначно.
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