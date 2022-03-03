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"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43684
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 16:26
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов прокомментировал свое предложение отменить 10-процентную премию государства по тенговым депозитам казахстанцев.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1830
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 16:26
Цитата:
А нижний предел депозитов начинается с 2000 тенге. Это о каких людях идет речь с точки зрения депутата? Или депутат в упор не видит суммы меньше 20 лимонов?
Цитата:
Не на богатых людей, а на поддержку людей, которые инвестируют деньги в свою страну. Если государство не будет их поддерживать, то они заберут свои накопления и будут вкладывать их в стабильную валюту, поддерживая тем самым совсем другие страны. Ведь это элементарно, г-н депутат!
Депутат:
Верхний предел по депозитам, которые подлежат компенсации, начинается с 20 миллионов тенге, напомнил он. То есть речь идет о людях совсем небедных.
Верхний предел по депозитам, которые подлежат компенсации, начинается с 20 миллионов тенге, напомнил он. То есть речь идет о людях совсем небедных.
А нижний предел депозитов начинается с 2000 тенге. Это о каких людях идет речь с точки зрения депутата? Или депутат в упор не видит суммы меньше 20 лимонов?
Цитата:
Депутат:
Пусть эти умники объяснят, почему нужно тратить бюджетные деньги на поддержку богатых людей?
Пусть эти умники объяснят, почему нужно тратить бюджетные деньги на поддержку богатых людей?
Не на богатых людей, а на поддержку людей, которые инвестируют деньги в свою страну. Если государство не будет их поддерживать, то они заберут свои накопления и будут вкладывать их в стабильную валюту, поддерживая тем самым совсем другие страны. Ведь это элементарно, г-н депутат!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10915
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 17:18
Думаю у большенства депозиты, до востребования. Простые люди обламаются как и я. У меня депозиты в трёх банках до востребования Один в российском,там щас в связи с последнеми событиями под 20% правда подняли.
Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 46
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 19:18
Вот это поворот. Депутаты о людях вспомнили. Затащили со своими союзами страну под санкции, а теперь бюджет у них трещит. Сколько вам долбили - закрывайте границу с Россией, опускайте рубль до реальных 2 тенге, и не было бы сегодня этих проблем. А если духу не хватает и ноги трясутся от страха перед этим соседом, то вам нечего делать в политике. Этот сумасшедший "друг-союзник" разрушит и свою и нашу экономику.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 751
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 19:22
Еще один "видный экономист"
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8507
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 19:31
Цитата:
Не знаю как там в России,но в Казахстане депозит "до востребования" довольно редкий, процентная ставка 0.1%
Виталя ты наверное что то путаешь, скорее всего у тебя обыкновенный депозит как и многих других который попадает под компенсацию.
Vit:
Думаю у большенства депозиты, до востребования. Простые люди обламаются как и я. У меня депозиты в трёх банках до востребования
Думаю у большенства депозиты, до востребования. Простые люди обламаются как и я. У меня депозиты в трёх банках до востребования
Не знаю как там в России,но в Казахстане депозит "до востребования" довольно редкий, процентная ставка 0.1%
Виталя ты наверное что то путаешь, скорее всего у тебя обыкновенный депозит как и многих других который попадает под компенсацию.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1575
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:30
Эти 10 процентов упадут только в феврале 23 года))) будут начислены на сумму , которая была на момент 23 февраля 2022 года. Но , при снятии денежных средств с депозита, процент будет начислен на меньшую сумму. Как всегда, рояль в кустах)
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:34
Цитата:
сразу видно, шарит в политике и экомомике.
ТаРо:
опускайте рубль до реальных 2 тенге, и не было бы сегодня этих проблем
опускайте рубль до реальных 2 тенге, и не было бы сегодня этих проблем
сразу видно, шарит в политике и экомомике.
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:37
Цитата:
не, несрочные депозиты как правило. ложи, снимай до остатка 1000 тенге. по ним в кз 13 процентов сейчас в известных банках.
Vit:
Думаю у большенства депозиты, до востребования
Думаю у большенства депозиты, до востребования
не, несрочные депозиты как правило. ложи, снимай до остатка 1000 тенге. по ним в кз 13 процентов сейчас в известных банках.
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:41
лежал миллион на 23.02.22 сняли в течении года 300.т.потом положили 800.т.на 23.03.23 хоть 5 миллионов будет лежать
вот на 700т десять процентов и будет, на минимальную сумму на депозите в течении года.
вот на 700т десять процентов и будет, на минимальную сумму на депозите в течении года.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 999
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 21:47
Я и писал ранее, что хотят сбить панику со снятием денег.
А некоторые депутаты этого не понимают.
Там ему наверное уже всё объяснили.
А некоторые депутаты этого не понимают.
Там ему наверное уже всё объяснили.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2761
Re: "Это народные деньги": Депутат объяснил...
Отправлено: 03.03.22 - 22:03
Цитата:
Отправлено: 01.03.22 - 19:46 #87
Цитата:alex_60:дня назад поднял с 10,5 до 13.
Потребительских и долгосрочных кредитов - это не коснётся, это для ДЕПОЗИТНЫХ вкладов, что бы народ не ломанулся снимать деньги со счетов и покупать подряд ВСЁ барахло, разгоняя инфляцию
Я то же об этом и раньше чем депутат писал.
serg kost:
писал ранее,
писал ранее,
Отправлено: 01.03.22 - 19:46 #87
Цитата:alex_60:дня назад поднял с 10,5 до 13.
Потребительских и долгосрочных кредитов - это не коснётся, это для ДЕПОЗИТНЫХ вкладов, что бы народ не ломанулся снимать деньги со счетов и покупать подряд ВСЁ барахло, разгоняя инфляцию
Я то же об этом и раньше чем депутат писал.
"Это народные деньги": Депутат объяснил предложение отменить премии по депозитам
Отправлено: 03.03.22 - 22:09
Цитата:
меня это и не волнует, так как ни разу в жизни никогда кредитов не брал и не занимал.
но...
повышение учетной ставки-это увеличение процентов по кредитам, это однозначно.
ACROS:
Потребительских и долгосрочных кредитов - это не коснётся,
Потребительских и долгосрочных кредитов - это не коснётся,
меня это и не волнует, так как ни разу в жизни никогда кредитов не брал и не занимал.
но...
повышение учетной ставки-это увеличение процентов по кредитам, это однозначно.
-
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