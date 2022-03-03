Отправлено: - 16:26

Депутат:

Верхний предел по депозитам, которые подлежат компенсации, начинается с 20 миллионов тенге, напомнил он. То есть речь идет о людях совсем небедных.

Депутат:

Пусть эти умники объяснят, почему нужно тратить бюджетные деньги на поддержку богатых людей?



Цитата:А нижний предел депозитов начинается с 2000 тенге. Это о каких людях идет речь с точки зрения депутата? Или депутат в упор не видит суммы меньше 20 лимонов?Цитата:Не на богатых людей, а на поддержку людей, которые инвестируют деньги в свою страну. Если государство не будет их поддерживать, то они заберут свои накопления и будут вкладывать их в стабильную валюту, поддерживая тем самым совсем другие страны. Ведь это элементарно, г-н депутат!