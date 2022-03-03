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≡ По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43684
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 13:38
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбасе (так Роскомнадзор требует называть войну между Россией и Украиной). "НГ" попросила жительниц двух стран рассказать, что они думают об этом конфликте.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1575
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 21:19
#45
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Цитата:
Мы с одногруппниками принимали ребят оттуда, которых к нам переводили, кормили своей едой, давали свою одежду, давали им денег на проезд и покупали нужные им вещи для учебы и гигиены. И так делал каждый вуз каждого города. Мы не кричали об этом. Семьям давали квартиры. Так что пусть не врут. А что сделали они?


При чем тут то, что вы им якобы дали деньги на проезд. Вы их бомбили 8 лет! Не долбили бы Донбасс, не надо было бы помощи (если это можно назвать помощью) вашей. А то автобус они оплатили и зубную щетку купили. Сравнила. Там и в ноги упасть не спасет ваши души. Теперь можете написать номер карты, скинут вам на проезд в автобусе и средства личной гигиены, на туалетную бумагу, она сейчас кстати.
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
353
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 21:36
#46
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Цитата:
ACROS:
сегодня запросто общается

прям мои мысли изложили)
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