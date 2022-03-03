Отправлено: - 20:53

Дантист:

И я не пойму радости некоторых комментаторов по поводу жестких мер по отношению к России. Вам -то чем она не угодила? Или так, за компанию?

Цитата:Это то самое, что называется сайтовая националистическая шиза.Представители с ампутированным мозгом и ярко выраженным русофобством.Возбуждаются обычно в оголтелом виде только на политизированные темы.Поскольку никакими знаниями не обладают, то свои тексты черпают из самых черных недр интернет войны.Обычно это фейки, или давно протухшие картинки, которые фейкомёты нацики подтягивают за уши.Например на этой страничке выше лежит любимая картинка фейкомётов которую русофобы просто пачками постили шесть дней назад.