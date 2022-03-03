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≡ «Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как готовятся к паводку в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43684
«Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как готовятся к паводку в Костанайской области?
Отправлено: 03.03.22 - 20:06
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Сегодня, 3 марта в жилом массиве Дружба прошли республиканские учения «Коктем-2022», которые будут продолжены и завтра, 4 марта. Их цель - подготовка к весеннему паводку.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24406
Re: «Мешкотара, инертный материал и спецтехника» - Как...
Отправлено: 03.03.22 - 20:06
#1
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А куда 45 000 мешков, денут после паводка?... :lol: ;-)
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