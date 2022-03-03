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≡ Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43684
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
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Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
167
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
#1
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Мои аплодисменты!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12112
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:46
#2
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Значит и путе не долго осталось))
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
226
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 15:16
#3
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Дядя Вова охренел совсем
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12141
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 18:00
#4
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На эту страничку с заголовком-дезинформацией я перешел с сайта радиостанции ЭХО МОСКВЫ.

Радиостанция продолжает работать в интернете.
Где её уже давно слушают в разы больше чем в эфире. :lol:
Был момент, когда нескоторое время и ещё позавчера нельзя было зайти с мобильного.
Но в роскомпозоре работают такие дремучие рукожопцы, что похоже их выводили в инкубаторе однотипном с тем, где выводили дремучих костанайских древогрызущих чинушек. :lol:
Отключение же от передатчика в Москве радиостанции уже случалось 19 авгуса 1991 года представителями хунты ГКЧП :lol:
Да это ударит по низкограмотной части населения. Таксистам и ларёчницам в деревне, которые иногда слушали и не не будут прилагать минимальные усилия чтоб найти в сети вещание.

Ну а сейчас не верьте грязноватым заголовкам, под которыми псевдожурналисты пытаются водить за нос свою аудиторию c комментариями прикормленных шнырей.

Скришнот с сайта прямо сейчас сделан:




Нормальные, адекватные журналисты, кстати бы попытались разобрать эти блокировки, и в первую очередь попыток закрыть Дождь и Эхо, и как эти блокировки обходить и что делать.

[Исправлено: Серый волк, 03.03.2022 - 15:28]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24406
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 18:09
#5
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Цитата:
abaika95:
не долго осталось))

И сколько?... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12141
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 18:27
#6
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
703
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 19:37
#7
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Цитата:
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали

Источник:


Массовые Сталинские репрессии в СССР в период 1927 — 1953 года...отдыхают!



[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2022 - 19:39]
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
291
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 19:44
#8
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Хороший знак, говорящий о том, что Кремль окончательно помешался. Понимают, что уже всё, практически конец. Это занавес. Железный. Во всех смыслах.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
703
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 19:54
#9
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Цитата:
Mr_negotive:
Хороший знак, говорящий о том, что Кремль окончательно помешался. Понимают, что уже всё, практически конец.


За последние 24 часа три крупные международные нефтяные компании — BP, Equinor и Shell — публично объявили, что выйдут из российского нефтяного бизнеса в ответ на специальную военную операцию России против Украины. BP даже объявила о разрыве отношений с «Роснефтью» — самым крупным российским экспортером ископаемого топлива.
С 2013 года BP владеет почти 20% акций компании стоимостью 14 миллиардов долларов, что делает ее одним из крупнейших акционеров. Генеральный директор BP Бернард Луни и бывший генеральный директор Роберт Дадли также уйдут из совета директоров «Роснефти».



[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2022 - 19:54]
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
291
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:04
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на специальную военную операцию России против Украины

Тут же полномасштабная война и по всей территории другого государства. Военная операция - это что-то ограниченное по времени и территории. Тут же проводится несколько военных операций в рамках одной воды по разным театрам военных действий сухопутными силами - Киевское направление, Харьков, с применением и иных сил и средств - Одесса, Мариуполь, Мелитополь и т.д. Знаете, это такая прям такая ну явная и отчётливая война. И "Эхо Москвы" как раз и ликвидировали, что они вещи называли своими именами, то есть войну войной. А Вы словно издеваясь над здравым смыслом продолжаете писать "специальная военная операция в отношении Украины". В отношении страны может быть не операция, а война. Так как у противника есть вооруженные силы.

И да. Именно международные нефтяные компании — BP, Equinor и Shell водили ответные меры именно в ответ на ВОЙНУ, а не на "специальную военную операцию". Вы же об их действиях говорите? Ну так и используйте их формулировки...

А вообще Украине бы не мешало объявить войну России "за проведение военной операции России в отношении Украины" и перестать заниматься дурью, что это - война или операция...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12141
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:05
#11
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Только написал, что сайт Эха работает.
Он перестал открываться.

Может криворукие роскомпозоры чинатют НГ? :lol:
На месте платных шнырей, пишущих в НГ можно было потребовать увеличения жалования за писули. :lol:

Эхо работает в youtube
подробнее здесь
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15926
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 20:12
#12
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Цитата:
Mr_negotive:
окончательно помешался. Понимают,


запад помешался, в агонии уже, котов запрещают.
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