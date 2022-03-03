Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы". Читать новость
Был момент, когда нескоторое время и ещё позавчера нельзя было зайти с мобильного. Но в роскомпозоре работают такие дремучие рукожопцы, что похоже их выводили в инкубаторе однотипном с тем, где выводили дремучих костанайских древогрызущих чинушек. Отключение же от передатчика в Москве радиостанции уже случалось 19 авгуса 1991 года представителями хунты ГКЧП Да это ударит по низкограмотной части населения. Таксистам и ларёчницам в деревне, которые иногда слушали и не не будут прилагать минимальные усилия чтоб найти в сети вещание.
Ну а сейчас не верьте грязноватым заголовкам, под которыми псевдожурналисты пытаются водить за нос свою аудиторию c комментариями прикормленных шнырей.
Скришнот с сайта прямо сейчас сделан:
Нормальные, адекватные журналисты, кстати бы попытались разобрать эти блокировки, и в первую очередь попыток закрыть Дождь и Эхо, и как эти блокировки обходить и что делать.
Mr_negotive: Хороший знак, говорящий о том, что Кремль окончательно помешался. Понимают, что уже всё, практически конец.
За последние 24 часа три крупные международные нефтяные компании — BP, Equinor и Shell — публично объявили, что выйдут из российского нефтяного бизнеса в ответ на специальную военную операцию России против Украины. BP даже объявила о разрыве отношений с «Роснефтью» — самым крупным российским экспортером ископаемого топлива. С 2013 года BP владеет почти 20% акций компании стоимостью 14 миллиардов долларов, что делает ее одним из крупнейших акционеров. Генеральный директор BP Бернард Луни и бывший генеральный директор Роберт Дадли также уйдут из совета директоров «Роснефти».
ПолиграфЪ Боярышников: на специальную военную операцию России против Украины
Тут же полномасштабная война и по всей территории другого государства. Военная операция - это что-то ограниченное по времени и территории. Тут же проводится несколько военных операций в рамках одной воды по разным театрам военных действий сухопутными силами - Киевское направление, Харьков, с применением и иных сил и средств - Одесса, Мариуполь, Мелитополь и т.д. Знаете, это такая прям такая ну явная и отчётливая война. И "Эхо Москвы" как раз и ликвидировали, что они вещи называли своими именами, то есть войну войной. А Вы словно издеваясь над здравым смыслом продолжаете писать "специальная военная операция в отношении Украины". В отношении страны может быть не операция, а война. Так как у противника есть вооруженные силы.
И да. Именно международные нефтяные компании — BP, Equinor и Shell водили ответные меры именно в ответ на ВОЙНУ, а не на "специальную военную операцию". Вы же об их действиях говорите? Ну так и используйте их формулировки...
А вообще Украине бы не мешало объявить войну России "за проведение военной операции России в отношении Украины" и перестать заниматься дурью, что это - война или операция...
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