Отправлено: - 19:54

Mr_negotive:

Хороший знак, говорящий о том, что Кремль окончательно помешался. Понимают, что уже всё, практически конец.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2022 - 19:54]

Цитата:За последние 24 часа три крупные международные нефтяные компании — BP, Equinor и Shell — публично объявили, что выйдут из российского нефтяного бизнеса в ответ на специальную военную операцию России против Украины. BP даже объявила о разрыве отношений с «Роснефтью» — самым крупным российским экспортером ископаемого топлива.С 2013 года BP владеет почти 20% акций компании стоимостью 14 миллиардов долларов, что делает ее одним из крупнейших акционеров. Генеральный директор BP Бернард Луни и бывший генеральный директор Роберт Дадли также уйдут из совета директоров «Роснефти».